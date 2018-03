Stiri pe aceeasi tema

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Ciutureanu , sculptor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1951); Anamaria Serban , sculptor (n. 1979); Catalin Stefan Ion aka Cheloo, membru al formatiei de hip-hop Parazitii (n. 1978); Constantin Dragusin , compozitor, muzicolog,…

- Ediția din 2018 este una aniversara pentru Oradea, fiind cel de-al zecelea an consecutiv in care oradenii sarbatoresc „Ora Pamantului”. Evenimentul are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrica fața de problema dioxidului de carbon emis in atmosfera la producerea energiei…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aculina Strasnei Popa , grafician si pictor (n. 1943); Cristina Passima , pictor, grafician membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1962); Doina Rad , critic, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - filiala Cluj-Napoca (n. 1955); Emerich Jenei…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adina Buzatu , stilist specializat in vestimentatia masculina (n. 1977); Alin Blei , pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1982); Carmen Gabriela Alexandrescu , critic literar (n. 1962); Casian Craciun , episcopul Dunarii de Jos (n. 1955);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Agnes Nagy , economist, membru al Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (n. 1957); Alexandru Deal , prozator (n. 1946); Cristian-George Sefer , deputat UNPR / f. PP-DD de Mures (n. 1970); Dan Nutu , actor (n. 1944); Doina Sbarciu Lucanu ,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Mititelu , om de afaceri (n. 1968); Andreea Radu , grafician, pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1975); Aurel Carasel , autor si traducator de literatura SF (n. 1959); Gl.(r) Cristea Dumitru , f. reprezentant national in Consiliul…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aurel Saramet , f. presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (n. 1950) Bogdan Cantaragiu , f. deputat PDL Dambovita (n 1972); Carmen Galin , actrita (n. 1946); Cazimir Ionescu , politician PSD, membru al Colegiului CNSAS (n. 1946);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Bogdan Bradu , solist vocal (tenor) si compozitor (n. 1968); Constantin Nastasescu , matematician, membru corespondent al Academiei Romane (n. 1943); Cristian-Valeriu Hadji-Culea , regizor de teatru, f. presedinte TVR (n. 1952); Dan Lupu , actor (n. 1983); Diana…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alina Mungiu-Pippidi , specialist stiinte politice (n. 1964); Andrei Nicolae Pippidi , istoric (n. 1948); Aniela Elena Ovadiuc , artist decorator (ceramica), membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1980); Prof. Dumitru Dobrescu , farmacolog , membru…

- Ancheta a pornit de la autoritatile judiciare din Arges, extinzandu-se in Caras-Severin, Timis, Arad, Mehedinti, Bihor, Alba, Mureș, Buzau, Constanța Neamț, Covasna, Cluj, Brașov, Harghita, Valcea, Gorj, Olt, Dolj, Prahova, Maramureș, Ilfov, Galați și București. „Din cercetari au reieșit…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Fratila , poet, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - Filiala Craiova (n. 1950); Adriana Ureche , pictor (n. 1958); Aurel Maria Baros , romancier, poet si director de editura (n. 1955); Dinu Rizescu , om de afaceri, f. consilier PLS in Consiliul…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Stamate , f. handbalist (n. 1956); Alin Moldoveanu , campion olimpic la tir (n. 1983); Anca Pedvis , poeta si pictorita (n. 1946); Carmen Madalina Acsinte , grafician, pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1975); Constantin Paiu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Deaconu , arbitru de fotbal (n. 1972); Catalin Sandu , autor de literatura de anticipatie (n. 1972); Christel Stratinovici , artist fotograf (n. 1978); Ioan Stan , deputat PSD Suceava (n. 1956); Ioana Raluca Olaru , jucatoare de tenis (n. 1989); Ion…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Magdalena Bedrosia n , director Editura 'Cartea Romaneasca (n. 1943); Elisabeta Bostan , regizor de film (n. 1931); Cristian Busoi , politician PNL (n. 1978); Alecu Ivan Ghilia , prozator, poet si pictor (n. 1930); Ovidiu Ioanitoaia , ziarist sportiv (n. 1945);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Acad. Dan Balteanu , geograf (n. 1943); Doina Simionescu , artist plastic (n. 1947); Dorin Dobrincu , istoric, f. director general al Arhivelor Naționale ale Romaniei (n. 1972); Doru Ana , actor (n. 1954); Horia Grama , deputat PSD de Covasna (n. 1962); Ion…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Cristian Silvasan , jucator de fotbal (n. 1982); Dan Coriolan Simedru , deputat PNL de Alba (n. 1962); Dumitru Pelican , senator PC de Bucuresti (n. 1957); Marian Draghici , poet, publicist si editor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1953); Mircea…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Acad. Alexandru Surdu , filosof (n. 1938); Alexandru Pamfil , sculptor, membru al Uniunii Artistilor Plasticii din Romania (n. 1953); Anton Ratiu , artist plastic, membru al Uniunii Artistilor Plasticii din Romania (n. 1955); Constantin Arcu , scriitor, membru…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Carol Roman, ziarist, membru al Uniunii Scriitorilor (n. 1932) Adrian Bumbescu , f. jucator de fotbal (n. 1960); Costel Cascaval , actor (n. 1970); Costin Brateanu , pictor si sculptor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania - filiala Timisoara (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Antonella Marinescu , f. deputat PSD de Constanta (n. 1968); Cristina Anghelescu , violonista (n. 1961); Diana Braescu , pictor (n. 1959); Eduard Jurist , scriitor si dramaturg, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1928); Elena-Ramona Uioreanu , deputat…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Bartolomeu Constantin Savoiu , Mare Maestru al MLNUR (n. 1945); Constantin Lacatusu , geolog, alpinist, primul roman care a escaladat Everestul (n. 1961); Ioan Rus , politician PSD, f. ministru (n .1955); Ludovic Abitei , f. deputat PRM de Suceava (n. 1952);…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt, Florin Iordache.Intrebat de jurnalisti care ar putea…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aurelian Titu Dumitrescu , poet (n. 1956); Carmen Daniela , pianista (n. 1951); Cristian Popescu Piedone , f. primar al sectorului 4 (n. 1963); Dan Ciocan , deputat PSD de Olt (n. 1960); Daniel Mitruți , arbitru de fotbal (n. 1977); Acad. Dinu C. Giurescu ,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Al. Sahighian , germanist (n. 1950); Alexandru Dabija , regizor de teatru (n. 1955); Dumitru Cozma , artist decorator, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Emilian Valentin Francu , f. primar PNL al municipiului Ramnicu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andrei Badescu , f. fotbalist (n. 1985); Calin Baban , pictor, desenator, designer, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1976); Dan Puric , actor si regizor (n. 1959); Dumitrița Turner , f. gimnasta (n. 1964); Emanuel Parvu , actor (n. 1979);…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Angel Tilvar , senator PSD Vrancea, f. Ministru pentru Romanii din afara (n. 1962); Acad. Aureliu Emil Sandulescu , inginer geolog (n. 1932); Claudiu-Andrei Tanasescu , deputat PC de Bucuresti (n. 1970); Claudiu Mirica , solist pop, producator și ziarist (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Constantin Botoran , istoric si publicist istoric (n. 1938); Gabriela Stoica , jurnalista, f. membru CNA (n. 1949); Ioan Chelaru , senator PSD de Neamt (n. 1953); Lucian Goian , fotbalist (n. 1983); Maria Butaciu , interpreta de muzica populara (n. 1940); Mihai…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alina Bercu , pianista (n. 1990); Catalin Zanfir , sociolog, membru corespondent al Academiei Romane (n. 1941); Ciprian Tatarusanu , fotbalist (n. 1986); Constanta Calinescu , scriitoare (n. 1941); Daniel Rednic , f. jucator de fotbal (n. 1978); Prof. Dorin…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere Gabriela Pana Dindelegan , lingvist, Membru corespondent al Academiei Romane (n. 1942); Maria Ene , economist, f. membru al Consiliului de administrație al Bancii Naționale a Romaniei (n. 1953); Nicolae Iliescu , prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aurelia Calinescu , pictor, scenograf, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1960); Calin Niculae , artist plastic (fotografie) (n. 1958); Acad. Dan Ioan Tufis , Director Institutul de Cercetari pentru Inteligența Artificiala “Mihai Draganescu”…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Carmen Trandafir , cantareața pop (n. 1975); Daniel Boc (Dan Constantinescu), poet (n. 1939); Denisa Comanescu , poeta (n. 1954); Ion Deac Bistrita , artist plastic (n. 1940); Ioan Galea , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1956); Liliana…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andrei Potlog , editor, Editura Ideea Europeana (n. 1970); Aurelian Busuioc , sculptor (n. 1969); Cornel Popa , f. senator PNL de Bihor (n. 1951); Florica Chereches , deputat PNL de Bihor (n. 1960); Kozsokar Gabor , jurist, f. judecator la Curtea Constitutionala…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Claudia Voiculescu , scriitoare, membra a Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1950); Constantin Mazilu , deputat UNPR /f.PSD de Valcea (n. 1966); Dinu Sararu , scriitor (n. 1932); George Sovu , scriitor si scenarist (n. 1935); Gianina Corondan , realizatoare …

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Augustin Constantin Mitu , senator PSD de Prahova (n. 1970); Bogdan Stanoevici , actor, f. ministru (n. 1958); Cristian Caraman , tenor (n. 1954); Eugen Bejinariu , deputat PSD de Suceava, f. (prim-) ministru (n. 1959); Felicia Antip , ziarista (n. 1928); Florina…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Mironov , politician, realizator TV, scriitor (n. 1942); Andrei Pavel , jucator de tenis (n. 1974); Aurel Vladoiu , deputat PSD de Valcea (n. 1948); Carmen Radulescu , interpreta de muzica usoara (n. 1964); Catalin Maruta , realizator TV (n. 1978); Catalin…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andras-Levente Mate , deputat UDMR Cluj (n. 1974); Catalin Zmarandescu , vedeta Local Kombat (n. 1973); Constantin Parascan , scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1944); Constantin Rezachievici , medievist si cercetator istoric (n. 1943); Corina…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Georgeta Stoleriu , soprana, profesoara de canto (n. 1946); Gheorghe Sarb , f. deputat PDL/f. FSN de Bihor (n. 1955); Horia Tecau , jucator de tenis (n. 1985); Liviu Nicolae Bradean , pictor, artist plastic (fotografie), membru al Uniunii Artiștilor Plastici din…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Garoiu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1965); Alin Panzaru , antrenor, f. fotbalist (n. 1976); Bogdan Lobonț , fotbalist (n. 1978); Corneliu Fanateanu , artist liric ONB (n. 1933); Cristian Iacob - actor (n. 1968); Dan Rotaru…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Diaconu , magician (n. 1987); Catalin Mitulescu , regizor de film, producator și scenarist (n. 1972); Elena Daniela Macovei , f. director general AGB Data Research Romania (n. 1968); Emil-Livius-Nicolae Putin , f. deputat PDSR de Arad (n. 1945); Marioara…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Carmencita Brojboiu , grafician, scenograf, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1959); Daniel Buda , deputat PDL de Cluj (n. 1970); Domitian Cesereanu , , critic si istoric literar, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - filiala Cluj…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Cristi Minculescu , solist vocal și compozitor de muzica rock (n. 1959); Dorotheea Petre , actrița (n. 1981); Cristian Parvulescu , politolog (n. 1965); Florian Costachel Baksa , f. director executiv la Gummiwerk Kraiburg Bulgaria (n. 1950); Grid Modorcea , scriitor…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Banel Nicolita , fotbalist (n.1985); Diana Lupescu , actrita (n. 1954); Eugen Petri , sculptor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1958); Gabriel Cristea , solist de muzica ușoara (n. 1978); George Mazilu , pictor (n. 1951); Georgel Pascu ,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anca Giura , grafician, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Catalin Balescu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Dorin-Ioan Rus , istoric (n. 1973); Elena Dumitru , f. deputat FSN de Dambovita…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Dana Diaconu , filolog si istoric literar (n. 1948); Doru Istudor , baterist și compozitor de muzica hard rock (n. 1961); Elisabeta Karina de Romania, fiica Principesei Elena (n. 1989); Ioan Vieru , alergator specializat in proba de 400 metri (n. 1979); Lia Bugnar…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandra Dinu , actrița (n. 1981); Alina Tudor , artist decorator (n. 1980); Bogdan Vladuța , pictor (n. 1971); Catalin Paun , fotbalist (n. 1988); Emilian Cornitescu , preot, profesor de Studiul Vechiului Testament (n. 1941); Gabriel Dorobantu , interpret de…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Corina Caragea , prezentatoare TV (n. 1982); Dan-Cristian Popescu , deputat PDL / f. FC de Bucuresti (n. 1975); Eugen Matis , f. deputat UDMR de Cluj (n. 1964); George Dumitrascu , medic la Spitalul Militar din Sibiu (n. 1969); Marina Capatina , pictor si desenator…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adina Postatny , pictor si fotograf (n. 1980); Anca Androne , actrita la Teatrul Bulandra (n. 1973); Andra Vasilescu , lingvista (n. 1961); Dacian Andoni , pictor (n. 1962); Eugen Badalan , deputat PDL, f. sef al Marelui Stat Major (n. 1951); Ioan Popa , presedintele…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Vadeanu , sculptor (n. 1968); Carmen Maria Strujac , actrita (n. 1949); Catalin Stefanescu , jurnalist, realizator TV (n. 1968); Dan Bota , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1935); Doina Micșunica Drețcanu , f. deputat PSD de…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Attila Kovacs , f. deputat UDMR de Brasov (n. 1974); Aurelian Rosca , antrenor de handbal (n. 1967); Carmen Felicia Tanasescu , f. senatoare PNL de Brasov (n. 1961); Doina Melinte , f. atleta, politician PDL (n. 1956); Ion Topolog , scriitor (n. 1933); Iuliu Pacurariu…