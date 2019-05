Aniversări, 23 mai Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Dan Bedros , f. presedinte director general al Alcatel Network Systems Romania (n. 1944); Dorin Corneliu Gavaliugov , f. senator PD de Alba (n. 1951); Florentin Dumitru , fotbalist (n. 1977); Gabriel Liiceanu , eseist si filosof, directorul editurii 'Humanitas' (n. 1942); Georgian Constantin Toba , fotbalist (n. 1989); Horațiu Giurgiu , f. jucator de baschet, antrenor (n. 1938); Horea-Dorin Uioreanu , președinte al Consiliului Județean Cluj, f. deputat PNL Cluj (n. 1960); prof. Horea Flamandu , sculptor, cadru didactic la Universitatea Naționala de Arte… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aurel Bruma , scriitor, publicist (n. 1946); Cristina Gloria Oprisa , pictor, membra a Uniunii Artistilor Plastici (n. 1954); Dan Grigoras , actor la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt (n. 1969); Dan Sociu , poet (n. 1978); Geo Serban , istoric si critic literar…

- Carol Feldman a devenit un suflet calator la 7 mai 2019, in apartamentul lui din Bat Yam, de langa Tel Aviv, in Israel. A plecat asa cum a trait, in liniste, discret si fara sa anunte ceva. Nascut la Tulcea, pe ulita evreiasca a Babadagului, la 10 februarie 1937, Carol Feldman a fost actor, regizor,…

- Meteorologii au emis avertizari cod galben pentru mai multe județe din Transilvania, unde joi dupa-amiaza sunt așteptate intensificari ale vantului, descarcari electrice și grindina.Citește și: Calin Popescu Tariceanu vrea dezbateri in Romania pentru legalizarea canabisului și a etnobotanicelor…

- Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din Romania, cardinalul Lucian Mureșan, a transmis de la Blaj, un mesaj de solidaritate arhiepiscopului de Paris, Miche Aupetit, dupa incendiul de la Catedrala Notre-Dame. ”Excelenței Sale Michel Aupetit Arhiepiscop de Paris Excelența Voastra, Cu emoție…

- Televizoarele Diamant revin pe piața din Romania, este știrea tech a saptamanii. Brandul este același pe care romanii il știu de pe vremuri, doar ca acum este color, in variantele HD și Full HD și nu suporta sa puneți pe el macrameuri și pești de sticla. Brandul același, televizorul diferit: este vorba…

- Energia eoliana asigura o treime din productia nationala de electricitate, sambata dupa amiaza, in contexul in care meteorologii au emis avertizari de vant puternic pentru judetele Tulcea si Constanta, zonele unde sunt concentrate cele mai multe parcuri eoliene din Romania, informeaza Agerpres.roAstfel,…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca de luni seara, ora 21.00 pana marti la ora 11.00 vor fi precipitații in general moderate cantitativ, sub forma de ploi, lapovita dar si ninsori și intensificari ale vantului. In intervalul menționat in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul…