Aniversări, 22 mai Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alin Totorean , explorator (n. 1968); Adrian Radu , medic chirurg la Spitalul judetean de urgenta Alexandria (n. 1973); Col. Alexandru Leordean , f. sef al Directiei Informare si Relatii publice din M.Ap.N. (n. 1950); Prof. Andrei Marga , filozof, politolog și om politic, f. rector al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca (n. 1946); Bogdan Untila , actor, membru al trupei de teatru Obligo (n. 1988); Cristian Morozan , director al Editurii „Independenta Economica" (n. 1974); Dragoș Popa , tenor (n. 1994); Prof. Dumitru Gheorghiu , Universitatea Titu… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

