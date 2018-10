Aniversări, 2 noiembrie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Henorel Nitu , f. deputat PDL de Arad (n. 1956); Alin Teglas , actor la Teatrul din Ploiesti (n. 1975); Alina Puscaș , fotomodel și actrița (n. 1983); Akos Derszi , f. deputat UDMR (n. 1962); Andrei Nicolae , deputat PSD de Prahova (n. 1984); Gl.(r) Constantin Degeratu , f. Sef al Marelui Stat Major, f. consilier prezidential (n. 1948); Daniela Druncea , gimnasta (n. 1990); Dan Dobre , medic si scriitor (n. 1969); Dan-Radu Zatreanu , f. deputat PDL de București (n. 1956); Diana Schiau , pictor, sculptor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat comerciantilor de rechizite si uniforme scolare amenzi in valoare de 700.300 lei in urma unor controale efectuate in perioada 27 august - 8 septembrie, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), dat…

- Cați oameni au votat pana la ora 13 la referendum 18.278.496 Alegatori inscrisi pe liste permanente 397.322 Votanti pe liste permanente 61.594 Votanti pe liste suplimentare 5.752 Votanti cu urna mobila 464.668 Total votanti 2,54 % UPDATE 11.36 Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot la ora…

- Referendumul pentru familia traditionala se va desfasura sambata si duminica, intre orele 7.00 – 21.00. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel putin 5.483.548 persoane cu drept de vot. UPDATE 11.36 Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot la ora 10.00, in cadrul…

- Cel mai mare numar de firme care si-au suspendat activitatea a fost inregistrat in Bucuresti - 1.413 si in judetele Bihor - 657, Cluj - 557 si Prahova - 463. Raportat la primele opt luni din 2017, scaderi ale numarului de firme care si-au suspendat activitatea s-au inregistrat doar in judetele Dolj…

- In Romania, din 2 mai 2018 și pana in prezent, s-au inregistrat 56 cazuri de meningite cauzate de infectia cu virusul West Nile, care nu se transmite de la om la om, ci doar prin intepatura de tantar. Din pacate, exista sase decese, precizeaza Ministerul Sanatatii. Trei dintre decese s-au inregistrat…

- 56 cazuri de meningite cauzate de infecția cu virusul West Nile s-au înregistrat din mai pâna acum, existând șase decese, precizeaza Ministerul Sanatații. Trei dintre decese s-au înregistrat în București și câte unul în județele Iași, Galați și Covasna.…

- Informare referitoare la infecția cu virus West Nile Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, din data de 2 mai 2018 și pana in prezent, au fost inregistrate 56 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de…

- Șase oameni au murit ințepați de tanțari purtatori ai virusului West Nile, pana acum. De la debutul infecțiilor cu virusul transmis de insecte in Romania au fost inregistrate 56 de cazuri, informeaza Ministerul Sanatații. Șase oameni au murit din cauza complicațiilor dupa infectarea cu virusul West…