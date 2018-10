Aniversări, 18 octombrie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aurora Papastere , artist decorator, membra a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1963); Carol Litvin , dirijor (n. 1932); Catalin Udrea , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1968); Cristian Iacob , actor (n. 1968); Cristian Todea , fotbalist (n. 1978); Dana Grecu , jurnalista TV (n. 1975); Dinu Cernescu , regizor (n. 1935); Dumitru Honciu , f. Consilier de stat la Presedintia Romaniei (n. ); Geanina Curca Ionescu , pictor, membra a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania - filiala Sibiu (n. 1977); Ion Stoica , deputat PDL/f.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zonele rurale cu potential turistic din intreaga tara vor fi prezentate in perioada 28 – 30 septembrie la Targul National de Turism Rural de la Albac, cel mai important targ de turism rural din Romania. Ajuns in acest an la cea de-a XIV-a editie, targul reuneste cererea si oferta din turismul rural…

- In primele opt luni din 2018 au fost avizate pentru despagubire in caz de inundatii 720 de dosare in valoare de 3,06 milioane de lei, iar cele mai afectate judete au fost Bacau, Suceava si Covasna, a declarat joi Nicoleta Radu, CEO al Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor - PAID. …

- Este vorba despre rezultatele obținute de elevii care au susșinut Bacalaureatul in sesiunea din august, rezultate care claseaza județul Giurgiu la coada clasamentului național, pe penumltimul loc, din punct de vedere al ratei promovabilitații. Iata ce anunța Ministerul Educației Naționale: ”Rata de…

- Potrivit Ministerului Educatiei, din totalul celor 45.120 de candidati inscrisi, s-au prezentat 35.642 de candidati. Au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda 119 candidati. Acestia nu se vor putea inscrie la urmatoarele doua sesiuni ale Bacalaureatului. Nu s-a inregistrat nicio medie…

- Rata de promovare in a doua sesiune a examenului de Bacalaureat este de 26,9% si nu s-a obtinut nicio medie de 10, iar rata de reusita in Capitala este de 26,65%, informeaza Ministerul Educatiei Nationale. Potrivit unui comunicat remis sambata AGERPRES , rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Prof. Andrei Costin Nicolaide , inginer, membru al Academiei de Știinte Tehnice din Romania (n. 1933); Bobo Burlacianu , interpret și compozitor, membru al formației Fara Zahar (n. 1979); Constantin Nicolescu ,f. presedintele Consiliului Judetean Arges (n. 1945);…

- Cupa E.ON Kinder 2018 a debutat marti, 21 august, si reuneste peste 120 de echipe de la cele mai prestigioase cluburi din tara: Brasov, Cluj, Sibiu, Ilfov, Suceava, Valcea, Maramures, Harghita, Dolj, Alba, Bacau, Gorj, Timis, Mures, Arges, Sala...

- Alerta meteo duminica, 29 iulie. 19 de judete sunt vizate de aceasta avertizare, potrivit ANM. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa vor depași 20 l/mp și izolat 50…60 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restranse și in restul teritoriului. Potrivit meteorologilor,…