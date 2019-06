Aniversări, 14 iunie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Moisuc , solist opera (n. 1961); Andrei Chirica , inginer, f. ministru al Telecomunicatiilor (n. 1939); Cristinel Fodor , teolog romano-catolic (n. 1963); Dan Virgil Voiculescu , matematician (n. 1949); Daniela Crudu , model playboy Romania și asistenta TV (n. 1989); Diana Cristina Perianu , pictor, membra a Uniunii Artistilor Plastici din Romania, filiala Buzau (n. 1976); Dragoș Temelie , f. membru al trupei pop-dance In-Team (n. 1975); Ionela Oprea Feier , scriitor, mambra a Uniunii Scriitorilor din Romania - filiala Cluj-Napoca (n. 1974); Maria… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

