Aniversări, 13 octombrie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Andries , muzician, scriitor si arhitect (n. 1954); Andrei Teașca , magician, membru UNITER (n. 1972); Anton Doboș , f. fotbalist (n. 1965); Bogdan Ciuca , f.deputat Conservator de Galați (n. 1968); Catalin Paraschiv , actor (n 1978); Cristian Stanescu , f. deputat PRM de Brașov (n. 1951); Denisa Tanase , cantareața, membra a formației Bambi (n. 1987); Gellu Dorian , scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1953); Gheorghe Emacu , deputat UNPR de Iasi, (n. 1958); Ioana Macrea-Toma , critic literar, eseista, membra a Scriitorilor… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Mii de persoane participa la protestele antiguvernamentale aflate in desfasurare sambata seara in marile orase din tara, fiind circa 4.000 de oameni in strada in jurul orei 20,30 la Sibiu si cate circa 3.000 la Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov si Baia Mare.

