Aniversări, 11 iunie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexander Balanescu , violonist și compozitor (n. 1954); Aurora Leonte , actrița la Tetrul de Comedie (n. 1953); Cristi Balint , actor (n. 1978); Dan Botezan , artist decorator, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1956) Daniel Oajdea , politician PP DD/f. PDL, deputat independent de Iasi (n. 1969); Prof. Gheorghe Sin , agronom, Membru corespondent al Academiei Romane (n. 1942); Gl. (r) Gheorghe Șoana , comentator sportiv la Radio (n. 1945); Grigore Arbore n. Popescu, scriitor si critic de arta, profesor universitar (n.1943) Horia Bojin… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

