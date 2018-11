Aniversare Prințul Charles. Moment inedit. Cine i-a cântat La mulți ani Cand a sosit impreuna cu ducesa Cornwall la Spencer House, unde a avut loc intalnirea cu grupul de persoane de aceeasi varsta ca si el, Charles a fost intrebat de ziaristii care il asteptau cum s-a simtit in aceasta zi. El a raspuns: "Cum ma simt? Mai batran, mai batran''. Si a glumit, in continuare: "Nu sunt sigur, este mai degraba ca o indigestie, multe momente fericite nu mai sunt acelasi lucru pe masura ce imbatranesti". Intr-un recent documentar, Camilla a spus ca sotul sau este doritor sa-i ajute pe altii si cand este intrebat daca isi va reduce eforturile, asa cum familia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

