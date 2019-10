Stiri pe aceeasi tema

- Scandal marți dimineața in zona Piața Unirii din Timișoara, unde grupuri de suporteri s-au incaierat, incidentul lasandu-se cu geamuri sparte și un barbat a fost ranit ușor, refuzand insa tratamentul medical. Un grup de dinamoviști a fiost interceptat in zona sensului giratoriu de la Punctele Cardinale,…

- Muzicianul timisorean Dixie Krauser, o figura legendara a rock-ului romanesc, implineste astazi frumoasa varsta de 60 de ani, ocazie cu care, la fel ca mulți timișoreni și melomani din intreaga țara, ii uram un sincer La Multi Ani! Artistul s-a nascut in 24 septembrie 1959 in Timisoara si face parte…

- Consiliul Județean Timiș are in derulare proiecte de aproximativ 145 de milioane de lei, in acest an, pentru largirea sau modernizarea unor drumuri județene, a anunțat, luni, președintele acestei instituții, Calin Dobra. Cele mai importante vizeaza largirea la patru benzi a drumurilor dintre Timișoara…

- Una dintre vedetele incontestabile ale congresului USR de la Timisoara a fost Dominic Samuel Fritz, neamtul care a lasat Germania si un post bun pentru a putea deveni candidatul partidului la postul de primar al Timisoarei. El le-a vorbit colegilor despre blatul intre PNL si PSD pentru „nasterea” actualei…

- Nicolae Robu a facut, din nou, show la televizor pentru a-l apara pe Ioan Nasleu și relația acestuia cu interlopii. In emisiunea Aktualitatea Romaneasca de la B1, realizata de Sorina Matei, primarul Timișoarei a susținut ca nu exista clanuri interlope in Timișoara și l-a atacat din nou pe jurnalistul…

- - Ce inseamna, in viziunea dumneavoastra, sa fii viceprimar intr-un oras ca Timisoara? - Vad aceasta poziție ca pe o uriașa responsabilitate... The post „Cea mai mare bogatie a acestui oras sunt tocmai oamenii sai”, spune Dan Diaconu, viceprimar al Timisoarei, intr-un interviu pentru „Renasterea banateana”…

- O noua zi cu intreruperi in furnizarea apei calde, pe mai multe strazi din Timișoara. Ientru a remedia unele defecțiuni tehnice la rețeaua primara, societate de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde la PT 34, 43, 43A, 44 și 46. Intreruperile vor avea loc miercuri, 14 august, in intervalul orar…

- Lucrarile de reamenajare a Parcului Central din Timișoara se apropie de final. Chiar daca, deocamdata, parcul nu este deschis publicului, un cetațean a luat decizia de a distruge tot ce i-a stat la indemana. De la circuite de la ... The post Un individ violent a stricat tot ce a prins in cale, intr-un…