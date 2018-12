Celebrul actor Brad Pitt implinește astazi 55 de ani. Considerat cel mai frumos barbat din lume, Brad Pitt este una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood! Brad Pitt este unul dintre cei mai cunoscuți actori Brad Pitt (William Bradley Bitt) este unul dintre cei mai cunoscuți actori din lume. Pitt și-a inceput cariera la sfarșitul anilor ’80 și in timp și-a construit una dintre cele mai impresionante cariere. Acesta s-a facut remarcat in filme precum: „Interview With The Vampire”, „Legends of the Fall”, „Seven” sau „Meet Joe Black”. Cu timpul, Pitt a jucat și rolul „baiatului dur”, in…