Aniversare Artileria de coastă a României Aniversare Artileria de coasta a Romaniei La împlinirea a 141 de ani de la victoria obtinuta în timpul Razboiului de Independenta (1877 - 1878) de catre militarii români împotriva otomanilor, Fortele Navale marcheaza momentul printr-o serie de evenimente planificate în perioada 5-7 noiembrie.



Aflati sub comanda generalului de marina Nicolae Dumitrescu-Maican, responsabilul pentru actiunile bateriilor de coasta de la Calafat, marinarii militari au reusit sa anihileze trupele otomane aflate la bordul monitorului 'Podgorita' si au scufundat un remorcher… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vama de la Turnu Magurele a fost inchisa din cauza vantului puternic Foto: Arhiva/ Alexandru Dolea. Vama de la Turnu Magurele, unde frontiera se trece cu bacul, pe Dunare, a fost închisa din cauza vântului puternic. Rafalele puternice îngreuneaza traficul fluvial, anunta…

- 13 noi cazuri de rujeola confirmate in ultima saptamana Un numar de 13 noi cazuri de rujeola au fost confirmate în sapte judete si municipiul Bucuresti în perioada 15 - 19 octombrie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri…

- Numarul deceselor provocate de acest virus a ajuns la 40. In ultima saptamana, doi pacienti din Bucuresti si din Iasi au murit, medicii confirmand existenta virusului. Astfel, s-au confirmat pana acum 11 decese in Bucuresti, cate cinci in Bihor si Iasi, patru in Olt , cate doua in Suceava, Dolj si…

- Transportatorii din mai multe județe au intrerupt activitatea Foto: Arhiva - Alexandru Lancuzov. Autobuzele si microbuzele de transport persoane din mai multe judete nu circula, cel putin astazi. Transportatorii din judetele Constanta, Calarasi, Botosani, Iasi, Vaslui, Mures si Satu Mare…

- Consilierii judeteni maramureseni au aprobat in cadrul sedintei ordinare de saptamana trecuta un proiect de hotarare privind participarea Judetului Maramures la Programul national de innoire a Parcului auto national 2017 – 2019 si predarea unui numar de trei autovehicule casate pentru obtinerea de cupoane…

- Sase nave militare fluviale vor participa, in perioada 21-27 septembrie, in Portul Braila, in aval si amonte pe Dunare, la Exercitiul Danube Protector 18.8, se arata intr-un comunicat de presa remis miercuri de Statul Major al Fortelor Navale. Monitorul "Lascar Catargiu" si vedeta blindata…

- In anul Centenarului Marii Uniri, marinarii militari de la Dunare vin mai aproape de locuitorii oraselor riverane zonei de responsabilitate a Flotilei Fluviale. Dupa porturile din Calafat, Turnu Magurele, Oltenita, Drobeta-Turnu Severin, Bazias, Cernavoda, Galati, Tulcea, Sfantu Gheorghe si Constanta,…

- Spectacol naval impresionant de Ziua Marinei Romane Foto: Arhiva. Manifestarile de la Constanta, dedicate Zilei Marinei Române sunt în plina desfasurare. Mii de persoane au asistat, de dimineata, la un impresionant spectacol naval, dar serbarile continua pe tot parcursul zilei.…