Aniversare. 100 de ani de fotbal

100 de ani s-au scurs de la inființarea Clubului Jiul Petroșani. Au fost manifestari importante la Petroșani. Au fost premiați sportivii care au fost legitimați la Clubul Jiul, au fost meciuri demonstrative, dar s-a atribuit și denumirea de Petre Libardi stadionului din Petroșani.

“Este un moment incarcat de emoție și cu o conotație foarte importanta pentru fotbalul din Petroșani, pentru Clubul Jiul dar și pentru Petroșani in general. Sunt 100 de ani de la momentul in care a luat ființa la Petroșani Jiul. Anul trecut am sarbatorit Centenarul Romaniei iar in acest an sarbatorim Centenarul…