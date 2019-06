Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat, duminica, ca sustine scutirea de impozit pe venitul IT-stilor, aceasta fiind o masura prin care tinerii in domeniu pot ramane in tara, aducand Romaniei beneficii extrafinanciare, transmite Agerpres. Declarația lui Robu vine dupa ce Ludovic Orban, președintele…

- Atunci, aveam putin peste 12.000 de programatori, iar firmele de IT rulau circa un sfert de miliard de dolari. Astazi, avem de zece ori mai multi, iar afacerile sectorului trec de 6 miliarde de euro, potrivit rapoartelor ANIS (Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii), scrie hotnews.ro.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Mediaș, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poți sa creezi facilitați fiscale care imbraca forma unor privilegii”, a spus Orban.Liderul PNL,…

- “Detectorul de Minciuni”, proiectul de fact-checking, in care Jurnalul de Arges este publicatie partenera si care iși propune sa puna lupa pe informațiile relevante care circula in media și sa verifice corectitudinea lor, alegand declarațiile care pot avea un impact major asupra electoratului și verificand…

- HMD Global, deținator brandul Nokia , anunța disponibilitatea Android Q Beta pe smartphone-ul Nokia 8.1, prin intermediul programului de testare anticipata, destinat programatorilor. Acest program permite programatorilor de aplicații mobile sa testeze și sa iși optimizeze software-ul pentru urmatoarea…

- Economia romaneasca se indreapta spre un record istoric in materie de exporturi in 2019. Construcția de automobile și piese auto, industria prelucratoare, agricultura și software-ul sunt cateva dintre principalele sectoare care vor asigura depașirea pragului de 70 de miliarde de euro, arata o analiza…

- In 2018, Cosmin Contra s-a batut cu pumnul in piept, spunand ca Romania a incheiat anul fara infrangere si pe locul 2 in Liga Natiunilor, o competitie care nu valoreaza mai nimic. Acum, cand au inceput preliminariile Euro 2020 si se joaca pe puncte si pe calificare, s-au vazut foarte clar limitele Romaniei.