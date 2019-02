Animația 3D HARVIE ȘI MUZEUL FERMECAT se lansează în cinematografele din peste 50 de orașe din România la data de 1 martie 2019 Harvie traiește cea mai mare aventura din viața lui, in care va trebui sa dea dovada de istețime, dexteritate, curaj și sa invețe ce inseamna prietenia și lucrul in echipa. Personajul nostru principal este un baiețel isteț, dar cam neastamparat și cea mai mare pasiune a lui sunt jocurile video. Impreuna cu prietena lui Monica și cel mai bun prieten al sau, ajunge prin parțile neexplorate ale Muzeului de Marionete și așa descopera ca muzeul este fermecat, iar papușile vechi de sute de ani s-au trezit la viața! Insa tot atunci afla ca lumea este in pericol și este nevoie de un mic erou ca el pentru… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

