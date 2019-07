Animals International da in judecata Guvernul Romaniei pentru "tortura planificata asupra animalelor" Organizatia pentru protectia animalelor Animals International anunta ca da in judecata Guvernul pentru "tortura planificata asupra animalelor" si cere Comisiei Europene sa declanseze procedura de infringement impotriva Romaniei.



Reactia vine in contextul in care tara noastra pregateste exportul a 70.000 de oi, care ar urma sa ajunga in acesta vara din Romania in mai multe tari arabe. Problema este ca animalele urmeaza sa fie transportate pe mare, in conditii mizere, care contravin principiilor UE privind bunastarea animalelor.



Iata aici detalii - Romania e acuzata ca trimite… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

