Animals International a cerut infringement impotriva Romaniei pentru "tortura planificata asupra animalelor" Organizatia pentru protectia animalelor Animals International a cerut infringement impotriva autoritatilor romane care au trimis 66.000 de oi in miezul verii in tari de la Golful Persic, in ciuda avertismentului Comisiei Europene, care a cerut ca vaporul Al Suwaikh sa nu paraseasca Romania.



Reprezentantii Animals International spun ca au intrat in posesia unei scrisori, in care ANSVSA sustine ca densitatea obisnuita a fost redusa cu 20% pe Al Suwaikh.



"Dar dovezile prezentate deja de organizatie Comisiei Europene dezvaluie ca densitatea nu mai conteaza atunci cand stresul termic… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

