- Lupte intre maimute, tigri in sate - seceta si temperaturile extreme din India au provocat comportamente neobisnuite in randul animalelor, a informat sambata presa locala, relateaza AFP. Circa 15 maimute au murit, probabil din cauza insolatiei, dupa ce s-au luptat pentru acces la o sursa de apa in padurea…

- Temperaturile intr-un oraș indian au depașit 50 de grade Celsius pentru a doua oara in trei zile dupa ce zona a fost lovita de un val mortal de caldura, scrie AFP. Mercurul din termometre a ajuns la 50.3 grade Celsius la umbra in localitatea Churu in statul Rajasthan. Temperaturile imposibil de suportat…

- India a emis luni o alerta de canicula severa pentru regiunile sale nordice si centrale, in urma unor conditii extreme similare cu cele inregistrate duminica, informeaza Reuters. Dintre cele mai calduroase 15 puncte de pe Terra monitorizate in ultimele 24 de ore, opt se afla in India, iar celelalte…

- Temperaturile generoase ii determina pe locuitorii Capitalei sa ceara administratorilor de bloc deconectarea caldurii in apartamente. Cei care nu pot suporta frigul pot solicita reglarea consumului de energie termica in funcție de necesitate.