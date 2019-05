Stiri pe aceeasi tema

- Animalele din lumea intreaga isi vor micsora dimensiunile in urmatorii 100 de ani in contextul in care oamenii vor continua sa distruga habitatele naturale, potrivit unui studiu recent, citat joi de Press Association, informeaza Agerpres.

- Asociatiile producatorilor de produse bio, traditionale si de promovare a alimentului romanesc au semnat un acord pentru reducerea cotei de TVA de la 9% la 5%, aceasta fiind o masura benefica pentru oprirea depopularii satelor romanesti, dar si in favoarea productiei, consumului si accesului unei…

- Românii, italienii si polonezii conduc în topul cererilor pentru rezidenta permanenta depuse în Marea Britanie, pentru perioada dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. Românii, italienii si polonezii sunt cei mai numerosi solicitanti ai statutului de…

- Emma Thompson interpreteaza rolul unei politiciene fara scrupule in serialul ''Years And Years'', dupa un scenariu semnat de Russell T. Davies, care va avea premiera in luna mai, potrivit Press Association. Viitorul arata haotic si inspaimantator in aceasta noua productie BBC, alcatuita…

- Mai multe animale de companie prezentate la un spital veterinar din Marea Britanie aveau in organism bacterii rezistente la un antibiotic uman de "ultima solutie", relateaza Press Association, citata de Agerpres.

- Mai multe animale de companie prezentate la un spital veterinar din Marea Britanie aveau in organism bacterii rezistente la un antibiotic uman de "ultima solutie", relateaza marti Press Association. Linezolid este un antibiotic avansat, autorizat in Marea Britanie in 2001 si utilizat pentru tratarea…

- Prezenta poluarii cu microparticule de plastic a fost descoperita in rauri, lacuri si zone umede de pe teritoriul Marii Britanii, conform unui studiu citat joi de Press Association. Oamenii de stiinta britanici au analizat zece situri, printre acestea numarandu-se Ullswater din Lake District,…

- Un test simplu si accesibil, ce indica valoarea peptidei C si costa in jur de zece lire, poate contribui la diagnosticarea corecta a pacientilor cu diabet, care pot beneficia astfel de un tratament adecvat, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Analiza…