- Premierul britanic Theresa May si ministrii Cabinetului ei vor intensifica marti pregatirile pentru un Brexit fara acord, un deznodamant care pare din ce in ce mai probabil dupa ce acordul la care a ajuns May cu Bruxelles-ul a fost contestat puternic si are sanse mici sa treaca de parlament, scrie…

- Marea Britanie risca sa suporte un impact mai puternic asupra economiei decat in perioada crizei financiare globale de acum 10 ani, daca peste patru luni va iesi din Uniunea Europeana in conditii extreme, a avertizat miercuri Banca Angliei, transmite Reuters, preluata de News.ro. La câteva ore…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, va vota impotriva acordului privind Brexit-ul in parlamentul de la Londra, a declarat duminica liderul formatiunii, Jeremy Corbyn, care a descris acordul aprobat in aceeasi zi de Bruxelles drept ''un esec deplorabil in negocieri'',…

- "Ziua de astazi marcheaza sfarsitul negocierilor noastre de iesire cu UE, dar marcheaza totodata inceputul unei dezbateri nationale cruciale in tara noastra in urmatoarele cateva saptamani'', le-a declarat May ziaristilor la Bruxelles, unde liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au…

- Liderii europeni se reunesc duminica, la Bruxelles, la un summit extraordinar pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei politice privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, relateaza BBC. Cu patru luni inainte ca Marea Britanie sa…

- Spania nu va sustine proiectul acordului Brexitului incheiat intre Londra si Bruxelles daca nu obtine asigurari ca va putea negocia in mod direct cu Regatul Unit viitorul Gibraltarului, a anuntat luni ministrul spaniol de Externe Josep Borrell, relateaza Reuters.La sosirea sa la Bruxelles,…

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor aspectelor unui viitor parteneriat in domeniul serviciilor financiare, precum si al schimbului de date, relateaza ziarul britanic, citand surse guvernamentale. Lira sterlina s-a apreciat cu 0,5 puncte procentuale fata de dolar…