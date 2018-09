Stiri pe aceeasi tema

- Grija pentru seniorii de la Centrul de reabilitare și integrare sociala "Incredere" din orașul Nisporeni. Echipa Fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss i-a vizitat și i-a felicitat in preajma Zilei Internaționale a Persoanelor in Etate.

- Recent la Vadul lui Voda s-a desfașurat prima ediție a festivalului dedicat persoanelor cu nevoi speciale. Festivalul a fost organizat cu suportul financiar al Ambasadei Austriei in Republica Moldova.

- Varstnicii iși doresc sa fie mai implicati și sa primeasca pensii mai mari. O spun președinții organizațiilor teritoriale ale persoanelor in etate din Partidul Democrat. Ei s-au intalnit intr-o ședința, in cadrul careia au punctat obiectivele pentru viitor.

- In perioada 02 – 05 August 2018, la Complexul Sportiv Star Bascov, se desfașoara a doua ediție a turneului internațional destinat persoanelor cu dizabilitați BRD Argeș Open Wheelchair Tennis. Desfașurat sub egida ITF (Federația ...

- In data de 24.07.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta in scopul verificarii, respectarii prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, circulatiei pe drumurile publice, protectia mediului, depistarea…

- Autoritatile locale si judetene au termen ca pana la finalul anului sa transforme 'centrele mamut' in care sunt gazduite persoane cu dizabilitati in centre de reabilitare, pentru viata independenta, de ingrijire si asistenta, potrivit actului normativ adoptat in sedinta de Guvern de marti, a…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au continuat actiunile pe raza municipiului Baia Mare in vederea identificarii si tragerii la raspundere a persoanelor care depoziteaza, comercializeaza sau detin tigari netimbrate in Romania. In cadrul activitatilor desfasurate pe bulevardul…