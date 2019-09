Stiri pe aceeasi tema

- O persoana și-a pierdut viața pe loc in aceasta seara, dupa ce a fost lovita de un tren de calatori. Victima a murit cu jumatate de kilometru inainte de intrarea in gara Ilteu, din județul Arad, fiind lovit de magistrala 200 CF, care venea dinspre direcția Deva. Nu sunt persoane ranite in trenul de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip „nowcasting”, pe termen scurt, cod portocaliu de furtuna pentru zone din județele Arad și Timiș. Alerta anunța averse torențiale care vor cumula local 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului…

- Tragedie seara trecuta, pe șoselele din vestul țarii. O fetița in varsta de 4 ani și-a pierdut viața intr-un accident mortal care a avut loc in localitatea Vinga, pe DN 69, intre Arad și Timișoara. Fetița a fost lasata supravegheata pe drumul național și a fost lovita din plin de un autoturism condus…

- Ziua neagra continua pe șoselele din vestul țarii. Un nou accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza, de aceasta data in județul Arad. Un autoturism s-a izbit de un tir, iar in urma coliziunii un copil de aproximativ 9 ani a murit. Accidentul s-a petrecut pe DJ 792A, la ieșire din Beliu, spre…

- Imagini spectaculoase au fost filmate, in aceasta dupa amiaza, in timpul unei furtuni care a lovit localitatea Craiva din județul Arad. In imagini se observa cum se formeaza palnia tornadei, in timp ce localnicii comenteaza ingroziți de ce vad. ”Așa ceva nu am vazut pana acum. E din ce in ce mai mare.…

- Polițiștii din vestul țarii sunt in alerta, dupa ce un deținut de la Penitenciarul din Arad a evadat la un punct de lucru din Timișoara. Barbatul de 41 de ani era condamnat la 4 ani și 6 luni de inchisoare pentru furt. Ion Murariu lucra pe un șantier din Timișoara in zona Iulius Mall, a […] The post…

- Calatorie de coșmar pentru calatorii din doua trenuri care au plecat din Arad și Timișoara care au vrut sa ajunga cu trenul la mare. Au plecat duminica seara și au ajuns abia in aceasta dimineața, dupa mai bine de 30 de ore.

- Hidrologii au instituit cod galben de inundații pe rauri din 20 de județe, miercuri de la ora 14.00 pana joi dupa-amiaza. Fenomenele se pot produce cu probabilitate și intensitate pe unele rauri din Alba, Hunedoara, Arad si Bihor. Potrivit hidrologilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți,…