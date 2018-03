Stiri pe aceeasi tema

- In urma precipitatiilor abundente cazute in judetul Dambovita, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovita au actionat pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei. Detasamentul de pompieri Targoviste – a intervenit in cartierul Priseaca din…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, joi, ca in zona Baraolt din judetul Covasna exista in continuare riscul de rupere a digului si ca in localitatea Capeni s-a reusit cu greu evacuarea unui numar mic de localnici, deoarece foarte multi refuza sa plece. "In zona…

- Aproape o suta de pompieri, jandarmi si politisti au fost mobilizati in localitatea Capeni inca de miercuri seara, pentru evacuarea a trei sute de sateni, in conditiile in care exista riscul de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe Olt. "In zona Baraolt exista…

- 22.30 20 de persoane din Augustin s-au autoevacuat (șase familii) la rude. Inca nu se știe daca este cazul sa fie evacuate și alte persoane. 21.40 Probabilitate crescuta de rupere a digului de protecție care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a anuntat ca a suplimentat efectivele care vor actiona, miercuri noapte, pentru evacuarea populatiei din localitatea Capeni, zona Baraolt, unde exista riscul ruperii digului de protectie contra inundatiilor, din cauza unei viituri care ar putea…

- "Probabilitate crescuta de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuinte", anunta IGSU, care face apel catre toti cetatenii din…

- Mai multe terenuri agricole si gospodarii din zona Baraoltului si Intorsurii Buzaului au fost inundate marti, in urma revarsarii apelor, pe fondul precipitatiilor abundente si topirii zapezilor. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj,…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in data de 13 martie a.c. in judetul Dambovita, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovița au actionat pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei, astfel: Detasamentul de pompieri Targoviste – a intervenit…

- Mai multe gospodarii din trei localitati argesene au fost inundate, marti, in urma precipitatiilor abundente, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, interventiile au loc in comunele Bradu, Calinesti si Stalpeni.…

- Topirea brusca a stratului de zapada si cresterea nivelului panzei freatice au afectat, in ultimele 24 de ore, 33 localitati din 10 judete (Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea). Au fost afectate 31 case, 209 curti, 95 anexe gospodaresti,…

- Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben…

- Incendiu la groapa de gunoi din Maldaresti, duminica seara. In urma cercetarilor s-a stabili ca depozitul de deseuri s-a autoaprins. Incendiul se manifesta la adancime, fara degajari mari de fum, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu.…

- O mașina a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența din cadrul Primariei Barlad, a fost solicitata vineri sa intervina pe bulevardul Republicii, pentru indepartarea zapezii și țurțurilor care puneau in pericol „investiția” unui consilier local.

- Incepand cu data de 1 martie 2018, prin cererea unica de plata, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima (Masura 10), agricultura ecologica (Masura 11) si pentru zonele care se confrunta cu constrangeri naturale (Masura 13),…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj a fost dotat cu un container multirisc si cu o linie tehnica de intretinere, dotarile fiind achizitionate din fonduri europene de peste 2 milioane lei. Containerul este utilat cu echipamente c...

- Instituția Prefectului județului Arad informeaza cu privire la faptul ca, incepand cu data de 1 martie 2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale invita fermierii care utilizeaza terenuri agricole...

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Dolj a decis duminica, in urma unei intruniri a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), suspendarea cursurilor in toate scolile din judet in zile de luni si marti. Potrivit inspectorului general al ISJ Dolj, Monica Suna, cursurile…

- O ambulanta SMURD, apartinand ISU Brasov, care transporta un pacient a fost implicata intr un accident rutier la Rasnov.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov pacientul nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici au suferit traumatisme.Accidentul…

- Ministerul de Interne a dispus prefecturilor, in contextul atentionarilor meteorologice, convocarea comitetelor judetene pentru situatii de urgenta si monitorizarea evolutiei stocurilor de materiale antiderapante. Potrivit unui comunicat al MAI transmis sambata AGERPRES, in contextul atentionarilor…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud citate de Agerpres.ro. Accidentul s a produs intre un…

- Traficul feroviar este blocat in zona Garii de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica ce sustinea conductele de termoficare s-a prabusit miercuri peste liniile de cale ferata, fara a se inregistra victime, potrivit autoritatilor locale, informeaza agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al…

- Guvernul a aprobat o ordonanta ce transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2393, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 si a clarificat unele prevederi existente. Schimbarile au implicatii asupra cererilor unice de plata pe anul 2018, care se depun din 1 martie, anunta Ministerul Agriculturii.Aceste…

- Locuintele a peste 800 de familii care fac parte din grupurile de risc vor fi dotate gratuit cu detectoare de fum. Primele dispozitive au fost instalate in cateva locuinte din satul Fauresti din mun. Chisinau. Actiunea face parte din campania nationala cu genericul: „O casa protejata. O viata salvata”,…

- In aceasta seara, pompierii de la Detasamentul Bacau al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au fost alertati sa intervina, in comuna Ungureni, pentru lichidarea unui incendiu iscat la locuinta unei batrane de 75 de ani. Pana a ajuns echipajul la fata locului, focul fusese deja stins de localnici.…

- Reglementarile privind subventiile agricole si cererile unice de plata au fost modificate. Aceste modificari vizeaza simplificarea normelor aplicabile masurilor de ecologizare aferente platii pentru inverzire, cresterea flexibilitatii aplicarii sprijinului cuplat, sens in care se prevede ca modalitatea…

- La solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgența, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, efectueaza joi, 15 februarie, incepand cu orele 16.30, un zbor umanitar de urgenta pe ruta Otopeni – Satu Mare - Otopeni, pentru transportul…

- Sub sloganul “€Preveniți Ghinionul” se desfașoara activitați informativ-educative pentru cunoașterea diverselor pericole care pot fi prevenite. Pornind de la ideea ca un om informat știe sa acționeze in situații de urgența, inspectoratul general a desfașurat campanii de informare publica, de conștientizare…

- Agricultorii vor beneficia si in acest an de sprijin financiar de 320,581 milioane lei pentru reducerea accizei la motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, permitand astfel o diminuare a costurilor de productie in sectorul agricol…

- Prefectii au decis joi convocarea in sedinta extraordinara a Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta, in vederea stabilirii masurilor necesare pentru prevenirea producerii unor situatii de risc pentru populatie, avand in vedere emiterea atentionarii meteorologice de

- Circulatia rutiera este blocata, joi dupa-amiaza, pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, in localitatea Stanceni, dupa ce un TIR a derapat pe zapada, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures. Din primele informatii, TIR-ul este…

- Un incendiu forestier a mistuit pana in prezent 1.775 de hectare de vegetatie in zona localitatii Ercilla, in sudul Chile, a raportat Biroul National pentru Situatii de Urgenta (Onemi), citat joi de EFE. Incidentul inregistrat in regiunea La Araucania a afectat o proprietate a omului de…

- Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site Ordinul nr. 15 din 17.01.2018 privind stabilirea modalitatii de coordonare a implementarii schemelor de plati directe si a ajutoarelor nationale tranzitorii care se aplica in agricultura, la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si…

- Dupa controversata masura a transferului contribuțiilor de la angajat la angajator, statul incearca sa repare eventualele inechitați din sistemul bugetar. Astfel, bugetarii care gestioneaza fonduri europene nerambursabile din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene…

- Daca sefii de la apa se plang ca-si trimit angajatii la interventii cu roaba si lopata, n-ar trebui sa ne mai mire daca vom vedea la incendii pompieri cu carute si sticle de apa. Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Semenic“ al judetului Caras-Severin s-a plans atat de lipsa…

- Ploile din ultimele ore au afectat subsoluri si curti din judetul Timis, precum si demisolul Spitalului Municipal Timisoara, dar si un vechi pasaj feroviar din municipiul resedinta, pompierii fiind solicitati sa intervina pentru evacuarea apei, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, luni, la o teava de gaze a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Mai multe autoturisme aflate in apropiere au fost avariate, dar nu exista victime. Focul a cuprins si cladirea administrativa a firmei, mai multe echipaje intervenind…

- Sistem antigrindina si de crestere a precipitatiilor, pana in 2019 Echipamente din sistemul de combatere a grindinei, februarie 2017. Foto: Mugur Mihaita. Pâna în 2019, în toata România va exista un sistem antigrindina si de crestere a precipitatiilor, a anuntat ieri,…

- Pompierii au reusit sa elibereze capul sondei in flacari din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de doua saptamani, asteptand o solutie din partea specialistilor pentru captarea gazelor, care continua sa iasa din pamant, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- In aceasta perioada, cadrele Inspectiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al judetului Prahova desfasoara activitati preventive la unitatile unde se organizeaza mese festive de Revelion. Cu aceasta ocazie se efectueaza instruirea factorilor de raspundere…

- Pompierii au intervenit, in Ajun si in prima zi a Craciunului, in 2.255 situatii de urgenta, dintre care 141 misiuni de stingere a incendiilor. Potrivit unui comunicat al IGSU, in perioada 24 - 25 decembrie, peste 5.100 de pompieri s-au aflat la datorie, zilnic, pentru asigurarea protectiei…

- Un accident feroviar, soldat cu o victima, a avut in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:00, pe raza localitații clujene Jucu. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs in apropiere de KM17, pe raza localitații Jucu. In urma…

- Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”, va fi testat incepand de vineri dimineața, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Mulți romani vor primi, astfel, un SMS de test. ”Practic, in zonele unde se vor realiza verificarile, pe terminalele conectate…

- Suprafete agricole intinse pe aproape 100.000 km patrati au fost aerofotografiate, pe parcursul anului 2017, fiind in acelasi timp realizate ortofotoplanuri color cu aceste intinderi, se arata intr-un comunicat de presa al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), transmis joi AGERPRES.…

- In vederea prevenirii evenimentelor care pot umbri sarbatorile de iarna, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a dispus unitaților subordonate intreprinderea masurilor menite sa consolideze nivelul de protecție la nivelul comunitaților. Astfel, premergator acestei perioade, inspectorii de…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…