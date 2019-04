ANI: Trei consilieri locali, în incompatibilitate Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a 3 aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. CROITORU ION, Viceprimar și Consilier Local in cadrul Consiliului Local Babeni, Județul Valcea - INCOMPATIBILITATE In perioada 29 iunie 2016 – 20 iunie 2018 a deținut si exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator in cadrul unei societați comerciale. De asemenea, in perioada 23 august 2016 – 28 martie 2017 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Liceului „George Țarnea”… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

