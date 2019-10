Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflictul de interese de natura administrativa in cazul a 10 functionari, printre care se afla doi politisti, un antrenor din Ramnicu Valcea, un medic veterinar, precum si un

- Pop Augustin, funcționar public in aparatul de specialitate al primarului comunei Aghireșu a fost gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate (ANI), in perioada cand ocupa funcția de secretar al comunei.

- Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 663.940 lei (159.556 euro), intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Ionel Goglea, sef serviciu in cadrul Universitatii "Valahia" din Targoviste. Potrivit unui comunicat al…

- Agentia Nationala de Integritate sustine ca mandatul de consilier local si functia de membru al Comitetului Director de la radioul public iesean nu pot fi detinute simultan. Catalin Bulgariu le-a ocupat pe ambele in perioada 2012-2016. El ne-a spus ca va ataca decizia ANI in instanta. „Incompatibilitate.…

- Viceprimarul Dragoș Ștefan a primit o adresa de la Agenția Naționala de Integritate, prin care se claseaza dosarul deschis pe numele sau. Acesta era cercetat pentru incompatibilitate, deoarece, in calitate de viceprimar, a fost numit in consiliile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a patru alesi locali. Potrivit unui comunicat al ANI, Cristian Biraruti, primar al comunei Alunu, judetul Valcea, s-a aflat in conflict de interese, deoarece a semnat…

- Jurnaliștii de la ReporterIS.ro scriu ca Primaria din Iași, prin firma Citadin a asfaltat, in primavara acestui an, strada Manolache Draghici pe care bebelușul edilului Mihai Chirica și-a "cumparat" o casa și un teren de 250.00 de euro. Acțiunea nu ar fi fost anunțata public și nici nu se afla pe lista…