Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a patru alesi locali. Potrivit unui comunicat al ANI, Cristian Biraruti, primar al comunei Alunu, judetul Valcea, s-a aflat in conflict de interese, deoarece a semnat pe 3 ianuarie 2017 un contract de prestari servicii cu Asociatia Judeteana de Fotbal Valcea privind sustinerea activitatii Asociatiei AS Oltetul Alunu, in cadrul careia fiul edilului a detinut functia de vicepresedinte pana la data de 1 septembrie 2017. Petru Marcu, viceprimar al comunei Firliug, judetul…