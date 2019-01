Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, joi, ca presedintele Consiliului Județean Constanta, Marius Horia Tutuianu, s-a aflat in incompatibilitate timp de peste trei ani, fiind simultan consilier judetean si presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. Neptun Olimp...

- Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius-Horia Tutuianu, a fost gasit in incompatibilitate deoarece a exercitat simultan functia de consilier judetean si pe cea de presedinte al Consiliului de Administratie al unei societati, potrivit Agentiei Nationale de Integritate (ANI).

- ANI anunța ca președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Țuțuianu, s-a aflat in incompatibilitatea in intervalul 2012-2016, exercitand simultan funcția de consilier județean și pe cea de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Neptun Olimp S.A., realizand venituri de natura salariala…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat faptul ca TUTUIANU MARIUS ndash; HORIA, actualmente Presedinte al Consiliului Judetean Constanta, s a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 20 decembrie 2012 ndash; 30 martie 2016, intrucat a exercitat simultan functia de consilier judetean si pe…

- Directorul Teatrului de Stat Constanța, Dana Dumitrescu, va fi schimbat din funcție în urma unui control în cadrul instituției, dispus de președintele Consiliului Județean, dupa ce mai mulți actori au reclamat abuzuri ale conducerii. Directorul Teatrului de Stat Constanța, Dana Dumitrescu,…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a a lui Ioan Roman, actual viceprimar și fost consilier local al comunei Satulung. In perioada 05 septembrie 2016 – 14 februarie 2017 acesta a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru al Consiliului de Administrație…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca Anabell Olimpia Mantoiu, fost functionar in Primaria Ploiesti, in prezent sef serviciu in cadrul Ministerului Mediului, s-a aflat in stare de incompatibilitate, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al ANI, transmis joi AGERPRES, Anabell Olimpia…

- Agentia Nationala de Integritate arata, intr-un comunicat de presa transmis marti, ca Mihai Constantinescu, sef Serviciu Audit Public in Ministerul Sanatatii, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 6 iunie 2017 - 5 ianuarie 2018, intrucat a detinut simultan functia de sef Serviciu Audit…