- Ani Voinea, o romanca stabilita in Spania, in orașul La Coruna, din provincia Galicia, a trecut prin momente de coșmar sambata seara. Doi clienți au incercat s-o jefuiasca și sa-i fure mașina. Incidentul s-a petrecut sambata seara, atunci doi tineri s-au urcat in taxiul romancei și i-au cerut sa-i duca…

- Daniela Ciurea este asistenta in Timișoara, la Clinica de Chirurgie Vasculara a Spitalului Județean. Lucreaza cu drag aici, dar a incercat sa-și faca un viitor și in strainatate, in același domeniu, ca mulți alții, scrie cotidianul online TION. Pana la urma s-a intors, spune ca e mai bine aici… printre…

- Un roman stabilit in Spania a sunat la poliție și a anunțat ca a gasit-o pe iubita lui, tot romanca, spanzurata in casa. Femeia decedata, E.E.B, in varsta de 32 de ani, a fost gasita spanzurata. Barbatul nu vorbea fluent spaniola, astfel ca a fost nevoie sa fie adus un traducator, a anunțat ziarulromanesc.es. …

- Un barbat de 72 de ani a ajuns la spital, in aceasta dimineața, dupa ce arma i s-a descarcat accidental in genunchi, in timpul unei partide de vanatoare in zona comunei Butimanu, informeaza, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dambovița. Vanatoarea era autorizata, iar politistii verifica…

- La data de 17 ianuarie în jurul orei 13.35, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin – Postul de Politie Comunal Aghiresu au fost sesizati, prin Sistemul National Unic de Apeluri de Urgenta 112, de catre un tânar de 15 ani, din comuna Aghiresu, despre faptul ca el si sora…

- O romanca a fost impușcata in cap in timp ce se afla in mașina cu iubitul ei! Andrea Gioacchini, iubitul romancei, era un personaj "filat" de autoritați pentru mai multe iregularitați, a fost atacat de o persoana neidentificata. Agresorul s-a folosit de o motocicleta pentru a se apropia de mașina lui…

- O romanca de 46 de ani, care se afla sub influența bauturilor alcoolice, a fost arestata dupa ce a sarit cu un cuțit la soțul italian, in orașul in Latina. Marți, 8 ianuarie, polițiștii italieni au fost informați ca intr-o locuința de pe strada Vetiche are loc un act de violența domestica. Cand au ajuns…

- O romanca in varsta de 53 de ani, rezidenta in Pistoia, a fost lovita de o masina in Piazza Moro, Bari, dupa cum informeaza gazetaromaneasca.com. Mașina era condusa de soțul ei si, potrivit sursei citate, barbatul a accelerat dupa ce a pus-o la pamant pe femeie. Sotul femeii a fost urmarit…