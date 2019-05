Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a doi aleși locali, doi funcționari publici, respectiv doi funcționari publici cu statut special, dupa cum urmeaza:1. FLOREA DANIEL-FLORIN, actual Primar și fost Viceprimar al comunei Checea, Județul Timiș -…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 6 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza:1. CHIRILUȚA VASILE, Viceprimar al comunei Vulturești, Județul Vaslui - INCOMPATIBILITATE In perioada…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a 3 aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. CROITORU ION, Viceprimar și Consilier Local in cadrul Consiliului Local Babeni, Județul Valcea - INCOMPATIBILITATE In perioada 29 iunie 2016 – 20 iunie 2018 a deținut…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate in cazul a trei functionari publici si un functionar public cu statut special. Potrivit ANI, Anisoara Silitra, secretar al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui, in perioada 5 mai - 6 iunie 2016, pe durata desfasurarii…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a gasit 19 fosti si actuali alesi locali, printre care se afla consilieri locali si judeteni, dar si primari, care au incalcat prevederile legii administratiei publice locale, statutul alesilor locali si legea care asigura transparenta in exercitarea demnitaților…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa si avere nejustificata in cazul a 19 fosti si actuali alesi locali. Potrivit ANI, in situatie de incompatibilitate s-au aflat: * Dionisie Dumitrascu…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa și avere nejustificata in cazul a 19 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza:1. DUMITRAȘCU DIONISIE, Consilier Județean in cadrul Consiliului Județean Neamț - INCOMPATIBILITATE…