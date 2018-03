Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere solicitarile adresate de mai multe instituții publice și organizații de presa cu privire la punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate pe marginea efectelor Deciziei CCR nr. 45/2018 – punctele 174 și 177, facem urmatoarele precizari: Decizia nr. 45 pronunțata la data de…

- Agentia Nationala de Integritate vine cu precizari, dupa decizia Curtii Constitutionale pe statutul judecatorilor si procurorilor.Citeste si: Preturile au EXPLODAT, dupa ce rata inflatiei a ajuns in februarie la cel mai INALT nivel din iunie 2013 "Elementele de neconstituționalitate…

- Agentia Nationala de Integritate ANI are trei noi procese la Constanta. Cauzele au fost inregistrate pe rolul Sectiei a II a Civile, de contencios administrativ si fiscal, din Curtea de Apel Constanta, in materia contencios administrativ si fiscal, iar pana in prezent nu a fost stabilit un prim termen…

- ♦ Curtea de Conturi critica dur Agentia Nationala de Admi­nistrare Fiscala (ANAF) in ultimul sau raport pe 2016, afirmand ca nu a colectat suficient. Unul dintre motive este ca nu s-a indreptat sa realizeze controale la agentii economici cu pierderi. ♦ „Exista agenti economici care au inregistrat…

- Primarul orasului Gaesti, Grigore Gheorghe, a castigat la Curtea de Apel Ploiesti procesul cu Agentia Nationala de Integritate. Acesta fusese reclamat, in 2016, de unul dintre consilieri, pe motiv ca in perioada exercitarii functiei de viceprimar a fost membru in Consiliul de Administratie al Liceului…

- Primarul comunei aradene Zabrani, Marian Toader, a castigat definitiv un proces cu Agentia Nationala de Integritate la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma recursului pe care l-a formulat impotriva sentintei date in octombrie 2016 de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ…

- Lucian Volintiru, cel care, timp de mai bine de zece ani, a fost șeful Serviciului Cadastru din cadrul Primariei Barlad, a fost gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate (ANI). Anunțul a fost facut vineri, 16 februarie, cand s-a dat publicitații o lista de șase foști și actuali…

- BOLNAV … Primarul orasului Murgeni, Ioan Buta, ar trebui sa se prezinte astazi la Curtea de Apel Iasi, acolo unde este al doilea termen in procesul pe care il poarta cu Agentia Nationala de Integritate. Ori, la mijlocul saptamanii trecute s-a petrecut un fapt interesant, care ne face sa credem ca primarul…

- Un dosar din primavara lui 2016 impotriva primarului comunei Zabrani, Marian Toader si o sentinta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, definitiva si favorabila edilului. Marian Toader se poate pregati de sarbatoare: Inalta Curte a acceptat recursul sau formulat impotriva sentintei Curtii de Apel…

- Consilierul municipal PSD Daniel Lambru a intrat in randul aleșilor locali incompatibili. Agenția Naționala de Integritate a dat, joi, publicitații o lista cu 26 de aleși locali din toata țara aflați fie in conflict de interese fie in incompatibilitate. Printre aceștia se afla și buzoianul Daniel Lambru,…

- Iliuta Dumitru Serban, actual viceprimar și fost consilier local al comunei Tamna, județul Mehedinți, a fost gasit in conflict de interese administrativ de catre Agenția Naționala de Integritate. Serban a participat la sedința Consiliului Local Tamna pentru deliberarea și adoptarea ...

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si existenta conflictului de interese de natura administrativa in cazul a 26 de fosti si actuali alesi locali, intre care un 13 primari, patru viceprimari si noua consilieri locali.

- Agentia Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a unui angajat de la Tribunalul Bacau, la 9 ani dupa incetarea acesteia. Potrivit ANI, in perioada 01 noiembrie 2007 – 05 ianuarie 2009, G.P.G. a detinut simultan functia de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Medicul Mihai Lucan a fost gasit in conflict de interese in materie administrativa de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI). "Agentia Nationala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre Mihai Lucan, fost medic sef -…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins contestatia depusa de primarul din Brosteni, Nicolae Chiriac, in procesul care i-a fost intentat de Agentia Nationala de Integritate (ANI). Edilul din Brosteni a fost gasit in conflict de interese, fapta confirmata intr-o prima faza de Curtea de Apel ...

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt constitutionale modificarile la Legea privind Agentia Nationala de Integritate (ANI), care prevad ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013 sa inceteaze. CCR spune ca legea nu afecteaza…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale. „Dupa o sedinta maratonica, mai exact care a durat cam cat doua maratoane, am reusit sa ne pronuntam cu privire la Legea referitoare la Statutul magistratilor.…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat ieri in dosarul in care Agentia Nationala de Integritate ANI afirma ca a "constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 244.372,94 de lei, aproximativ 58.341 de euro, intre averea dobandita si veniturile realizate impreuna cu sotia sa, in perioada…

- Comuna Șibot are un nou primar, in urma ședinței de consiliu local și a alegerilor indirecte, prin votul consilierilor, care s-au desfasurat ieri, dupa ce fostul edil, Ilie Tomus, a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Intergritate (ANI). Primar nou in comuna Șibot, dupa ce Ilie…

- Consilierul local din Targu Jiu Iulia Vina va ramane fara mandat. Alesul local a fost declarat incompatibil definitiv, dupa ce a pierdut un proces pe care l-a avut cu Agentia Nationala de Integritate. ANI a stabilit ca Iulia Vina s-a aflat in incompatibilitate intrucat, in perioada 2012 – 2015 a ocupat…

- Primarul comunei Sibot, Ilie Tomus, a ramas fara functie. Prefectul de Alba, Danut Halalai, a emis, ieri, 18 ianuarie 2018, ordinul de constatare a incetarii mandatului acestuia dupa ce Tomus a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). In comuna vor fi organizate alegeri,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins recursul formulat de primarul orasului Sebis, Gheorghe Feies, impotriva hotararii Curtii de Apel Timisoara care l-a declarat incompatibil, intr-un proces cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). Decizia ICCJ, pronuntata miercuri, este…

- In ultimele șase luni ale anului 2017, Agenția Naționala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 8.896 de proceduri de achiziție publica cu o valoare totala de 24,7 miliarde lei (aprox. 5,3 miliarde euro).…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- In județul Neamț exista in acest moment patru localitați care intrunesc condițiile necesare pentru organizarea de alegeri locale pentru funcția de primar. Este vorba despre Agapia, Bargaoani, Dragomirești și Garcina. Gabriel Apetrei, purtatorul de cuvant al Instituției Prefectului Neamț a confirmat…

- Primarul liberal al comunei Sibot, Ilie Tomus, va ramane pana la sfarșitul acestei saptamani, fara mandat. Tomuș a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI), instituție care l-a acuzat ca a fost și comerciant, ca persoana fizica autorizata, și primar. Referatul privind situația…

- Potrivit unui comunicat al MJ, forma actuala a actului normativ s-a concretizat in urma mai multor intalniri intre reprezentantii ministerului, ai ANP si ai organizatiilor sindicale din sistemul administratiei penitenciare, modificarile fiind propuse in contextul punerii in aplicare a deciziei-pilot…

- De asemenea, propun reducerea limitelor pedepselor pentru luare de mita si trafic de influenta si modifica regimul inchisorii astfel incat pedepsele de pana la trei ani sa fie executate la domiciliu. Tot la domiciliu isi vor ispasi pedeapsa si cei cu varsta peste 60 de ani sau cu boli grave sau incurabile,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor s-ar incalca nu mai putin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constitutionala.

- PNL a contestat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea privind statutul magistratilor!Documentul poate fi consultat AICI ”Domnului Valer DORNEANU,Președintele Curții ConstituționaleStimate domnule Președinte,In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția…

- Parlamentarii PNL au anuntat miercuri ca sesizeaza Curtea Constitutionala in ceea ce priveste doua legi adoptate recent de Parlament - cea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si Legea 303/2004 referitoare la statutul magistratilor."PNL a finalizat contestatiile…

- Prin proiectul de modificare a Legii ANI, initiat de Florin Iordache, 675 de politicieni scapa de problemele de integritate. Conform unei liste oferite de ANI catre romaniacurata.ro, cu referire la functiile elective, Agentia Nationala de Integritate precizeaza faptul ca modificarea legislativa poate…

- Peste 70 de judecatori de la Judecatoria Constanta, Tribunalul Constanta, Curtea de Apel Constanta si procurori de la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta si Directia Nationala Anticoruptie Constanta s-au adunat marti dupa-amiaza in fata sediului Judecatoriei Constanta. Unii dintre ei aveau…

- Parlamentarii USR au anuntat ca vor ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, adoptata marti de Senat, a anuntat presedintele Uniunii, deputatul Dan Barna.

- Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor se afla in dezbatere, marti, in plenul Senatului, care este for decizional pe aceasta lege. Cu o zi in urma, Comisia Iordache a adus mai multe modificari proiectului, fata de forma adoptata de Camera Deputatilor, unul dintre amendamente…

- Senatul va dezbate, in sedinta plenului de marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

- Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor ar urma sa intre marti la vot final in plenul Senatului, care este for decizional pe aceasta lege. Comisia Iordache a adus mai multe modificari proiectului, fata de forma adoptata de Camera Deputatilor, unul dintre amendamente fiind…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat. Articolul reformulat prevede ca…

- Presedintele Romaniei va putea refuza o singura data si motivat numirea procurorilor sefi, potrivit unui amendament adoptat de Comisia Iordache la Statutul magistratilor. In forma in vigoare, legea nu prevede de cate ori poate seful statului refuza numirea procurorului general, procurorilor sefi ai…

- Curtea de Apel Bucuresti a anuntat luni seara ca se delimiteaza de actiunile de protest organizate in fata acestei instante de cateva sute de magistrati."Curtea de Apel Bucuresti se delimiteaza de actiunile de protest desfasurate in data de 18 decembrie 2017, langa sediul acestei institutii,…

- Propunerea legislativa care modifica legea ANI , și care scapa de decizii de incompatibilitate mai mulți parlamentari, initiata de social-democratul Florin Iordache, a trecut, luni, de comisia juridica a Senatului și urmeaza sa intre la votul final, in plen. In forma votata de senatorii juriști, se…

- Senatorul PSD, Marian Pavel, a propus un amendament de clarificare al unui articol adoptat de Camera Deputatilor, acesta fiind admis. „Interdictiile aplicate persoanelor care au avut calitatea de senator si/sau deputat in oricare dintre mandatele cuprinse in perioada 2007-2013 in temeiul art.25…

- Comisia juridica, raport favorabil la legea ANI care protejeaza de conflicte de interese alesii din perioada 2007-2013 Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil cu amendamente admise la Legea ANI, care prevede ca interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI si la care…

- "Astazi incep la Senat dezbaterile pe legea 303/2004, lege care a parcurs traseul de dezbatere publica initiat de actuala majoritate, de Guvern. A fost votat in Camera si acum a trecut la Senat, in calitate de Camera decizionala, si azi, intr-adevar, va pot confirma ca vom putea incepe dezbaterile…

- Tribunalul Constanta a decis, ieri, ca Mustafa Hyusein Dzhevdet si Halil Erdzhan Embiya, cetateni bulgari, ambii suspectati de trafic de migranti in forma calificata, sa fie eliberati din arestul preventiv si plasati in stare de arest la domiciliu. Decizia poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta.…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a depus 30 de amendamente la Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre acestea fiind abrogat articolul care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi.

- Avocatul Gheorghe Piperea avertizeaza ca forma legii privind raspunderea magistraților care a ieșit din Camera Deputaților este „mai favorabila” magistraților „abuzivi și incompetenți” decat cea in vigoare. Potrivit avocatului, erorile judiciare din civil nu vor mai putea atrage raspunderea magistraților,…