Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa si avere nejustificata in cazul a 19 fosti si actuali alesi locali.



Potrivit ANI, in situatie de incompatibilitate s-au aflat:



* Dionisie Dumitrascu - consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Neamt



* Simona Draghicescu - consilier judetean in CJ Braila



* Maria Cotenescu - consilier judetean in CJ Arges si fost consilier local in cadrul Consiliului Local al municipiului Campulung



* Vasile Salatioan - consilier…