ANI: 26 de fosti si actuali alesi locali, in stare de incompatibilitate si conflict de interese

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul lui Chelarasu Ciprian, viceprimar al orasului Tirgu Bujor, judetul Galati. "Incepand cu data de 22 iunie 2012, a detinut si a exercitat simultan functia de viceprimar…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si existenta conflictului de interese de natura administrativa in cazul a 26 de fosti si actuali alesi locali, intre care un 13 primari, patru viceprimari si noua consilieri locali.

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si existenta indiciilor privind posibila incalcare a regimului juridic al conflictului de interese in materie penala in cazul a trei persoane cu functii publice.

- Pe langa problemele de ordin penal, renumitului medic clujean Mihai Lucan i s-a mai adaugat una. Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat ca doctorul Lucan s-a aflat in conflict de interese timp de patru ani, in conditiile in care firma sa s-a aflat in relatii contractuale cu Institutul de…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) anunta ca a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre medicul Mihai Lucan, fost medic sef sectie al Sectiei Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca. „Agentia Nationala de Integritate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca legea de modificare a functionarii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) este constitutionala, astfel, parlamentarii gasiti in conflict de interese in perioada 2007-2013 scapa de interdictii. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt…

- Primarul Comunei Ulmu, NEGOIȚA ION a pierdut “lupta” cu Agenția Naționala de Integritate (ANI) dupa ce magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au respins acțiunea acestuia prin care solicita anularea actului prin care a fost gasit in stare de conflict de interese. Potrivit ANI, NEGOIȚA ION…

- Magistratii au anulat raportul prin care Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca medicul Bende Barna Gavril, fost manager al Spitalului municipal Hunedoara, a fost gasit in conflict de interese.

- Primarul liberal al comunei Sibot, Ilie Tomus, a ramas fara functie. Prefectul de Alba, Danut Halalai, a emis, joi, 18 ianuarie, ordinul de constatare a incetarii mandatului acestuia dupa ce Tomus a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). In comuna vor fi organizate alegeri,…

- Agentia Nationala de Integritate a analizat in vederea prevenirii conflictului de interese, in ultimele sase luni, prin intermediul sistemului informatic PREVENT, 8.896 de proceduri de achizitie publica, cu o valoare totala de 24,7 miliarde lei (aproximativ 5,3 miliarde euro). Potrivit…

- 3 primari in funcție, 3 foști edili și un deputat din județul Alba ar putea scapa de ”efectele” legii ANI. De ”Legea Iordache“, prin care aleșii care au probleme cu Agentia Nationala de Integritate scapa de acestea, ar putea beneficia mai mulți actuali și foști aleși din județul Alba, precum și un parlamentar.…

- SANSA… Pe final de an, Agentia Nationala de Integritate a dat publicitatii lista cu deputatii, primarii, viceprimarii si consilierii locali din judetul Vaslui care sunt cercetati de institutie si care ar putea scapa de dosarele de incompatibilitate si conflict de interese. Nu mai putin de 21 de fosti…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, marti, un amendament potrivit caruia fapta alesilor locali de conflict de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maxim 6 luni.Deputatii din comisie au adoptat un raport…

- Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a dezbatut in urma cu o saptamana recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii din 8 februarie 2017, prin care a fost exclusa din magistratura. Camelia Bogdan a devenit cunoscuta dupa ce l-a condamnat…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) anunta ca nu sustine adoptarea propunerii de modificare a legii de functionare a institutiei, precizand ca aceasta ceste contrara deciziilor CCR si recomandarilor Comisiei Europene prin rapoartele MCV. "Amendamentul adoptat in Comisia juridica, de…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a facut publice joi rapoartele privind doi consilieri locali din comunele Malovaț (Mehedinți) și Racovița (Valcea), care s-ar fi aflat in conflict de interese cu ocazia adoptarii a doua hotarari de consiliu local. Este vorba ...

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natura administrativa in cazul a noua aleși locali. Potrivit unui comunicat al ANI, Toma Betea, primar al comunei Racșa, județul Satu Mare, a fost în conflict de interese,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri pe articole initiativa legislativa a social-democratului Florin Iordache, care prevede ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor descoperiti de Agentia Nationala de Integritate (ANI) in conflict de interese in perioada 2007 - 2013 inceteaza de drept.

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat marti ca nu sustine proiectul de lege al deputatului PSD Florin Iordache, care a trecut luni de comisia juridica din Camera Deputatilor, intrucat nu corespunde deciziei 81/2013 a Curtii Constitutionale si "este de natura sa excluda, retroactiv, de la aplicarea…

- Fostul primar al comunei Poiana Vadului, Ilie Avram (PNL), a pierdut prima etapa a procesului de conflict de interese cu Agenția Naționala de Integritate. Curtea de Apel Alba Iulia a respins in 24 octombrie 2017 acțiunea fostului primar și a decis sa mențina raportul ANI din octombrie 2016. Ilie Avram,…

- Astfel, Agentia Nationala de Integritate a constatat faptul ca Zavera s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 4 iulie 2016 - 4 ianuarie 2017, intrucat a exercitat simultan functia de manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie din Rosiorii de Vede si a fost si consilier judetean…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflictul de interese de natura administrativa in cazul a doi fosti si actuali functionari publici. Potrivit unui comunicat al ANI, Daniela Elena Dragnea, fost consilier in cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Vrancea,…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natura administrativa în cazul a patru foști și actuali aleși locali. Potrivit unui comunicat al ANI, Ghiorghi Croitoru, fost consilier local în orașul Panciu…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natura administrativa in cazul a patru foști și actuali aleși locali. Potrivit unui comunicat al ANI, Ghiorghi Croitoru, fost consilier local în orașul Panciu (2008 — 2016),…