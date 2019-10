Anheuser-Busch InBev NV pierde 20 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră Avertismentul producatorului numarul unu de bere la nivel mondial vine dupa ce principala rivala - Heineken - si-a inrautatit miercuri estimarile pentru 2019, in urma declinului vanzarilor in America de Nord si de Sud, scrie Agerpres. Producatorul sortimentelor Budweiser, Corona si Stella Artois estima anterior o crestere solida a veniturilor si a profitului in acest an, iar vineri a previzionat doar un avans "moderat" al castigurilor, din cauza dificultatilor din trimestrul trei din 2019. In perioada iulie-septembrie 2019, profitul de baza al AB InBev s-a situat la 5,29 miliarde… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

