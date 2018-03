Anglia: Unul dintre atacatorii cu acid, de anul trecut, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Un francez in varsta de 48 de ani a fost arestat in anul 2017 pentru tentativa de omor si nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda. Samuel David Parra a impuscat din gelozie un tanar din comuna doljeana Gighera, folosind o arma pe care a introdus-o ilegal in tara.

- Un tribunal din Bruges l-a condamnat, miercuri, pe fotbalistul echipei FC Nantes, Yassine El Ghanassy, la sase luni de inchisoare dupa ce a fost prins de mai multe ori conducand cu viteza excesiva. In plus, belgianul are doi ani interdictie de a conduce autovehicule.Potrivit agentiei Belga,…

- Becali este incarcerat la Penitenciarul din Slobozia, dupa ce a fost condamnat pe 20 februarie. Instanta suprema l-a condamnat pe Ioan Becali la de trei ani de inchisoare, iar in cazul fratelui sau, Victor Becali, magistratii au decis sa sa fie condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare. Sursa:…

- Tanarul a fost arestat de politie pe 30 iunie, ziua in care a avut loc concertul lui Bieber la stadionul Principality din Cardiff. Adolescentului i s-a spus ca va petrece cel putin 11 ani in inchisoare inainte de a putea fi luata in considerare eliberarea sa conditionata. Potrivit Birmingham Crown Court,…

- Preotul constanțean Valeriu Roman, consilier in cadrul Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost condamnat definitiv la un an și opt luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a condus o mașina sub influența alcoolului. Potrivit deciziei Curtii de Apel Constanta, preotul Valeriu Roman…

- Magistrații Curții de Apel Pitești l-au condamnat luni, 26 februarie, pe Ionut Catalin Balan, cunoscut si ca teroristul Ibrahim, la trei ani de inchisoare cu executare, sentinta putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Ibrahim, in varsta de 40 de ani, care locuia in comuna argeseana…

- Un asistent medical de la Spitalul Judetean din Braila acuzat ca a violat zeci de paciente a fost condamnat definitiv la inchisoare. Curtea de Apel Galati a decis ca barbatul de 60 de ani sa ispaseasca 8 ani in inchisoare si sa plateasca daune morale in valoare de 15.000 de euro.

- Un judecator din Teruel l-a condamnat pe Francisco Franco Martinez-Bordiu, in varsta de 63 de ani, la 18 luni de inchisoare pentru a atacat o autoritate de stat și inca 12 luni, pentru conducere periculoasa a unui vehicul, au mai precizat surse judiciare spaniole. Nepotul lui Franco va trebui…

- Un barbat și a ucis intreaga familie, cu scopul de a beneficia de o moștenire. Tanarul a scapat in ultimul moment de condamnarea la moarte. Thomas Bartlett Whitaker urma sa fie executat joi, prin injecție letala, dar autoritațile din Texas au decis cu doua zile inainte sa schimbe sentința…

- Tribunalul suprem din capitala Madrid a confirmat ca hotarare definitiva condamnarea la 3 ani si jumatate de inchisoare a rapperului de extrema stanga Josep Miguel Arenas, ''Valtonyc'' pentru injurii la adresa regelui si apologia terorismului.

- Curtea de Apel Alba Iulia a discutat marti, 20 februarie, situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare.

- Falsul avocat a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta pentru exercitarea fara drept a unei profesii. Barbatul reprezenta in fata instantelor diferite persoane sau societati comerciale.

- Ahmad Khan Rahimi, barbatul care a detonat bombe artizanale in New York si New Jersey in 2016, a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza news.ro.Barbatul a ranit 30 de persoane atunci cand a detonat o bomba in Manhattan. Cetateanul american nascut in Afghanistan, care a fost…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu intentioneaza sa renunte la consilierul Darius Vâlcov, condamnat la 8 ani de închisoare în prima instanta. ”Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele într-o situatie grea, nu-l voi abandandona…

- Fotbalistul echipei Manchester United, Alexis Sanches, fost component al FC Barcelona, a acceptat o pedeapa de 16 luni de inchisoare pentru a evita un proces in cazul in care este acuzat de evaziune fiscala de un milion de euro.Deoarece pedeapsa este mai mica de 24 de luni, conform legislatiei…

- Motive de suparare pentru fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu. Nepotul acestuia, Dragos Basescu a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare, decizia fiind una definitiva. Acesta a fost condamnat la inchisoare pentru trafic de influenta. Ultima actualizare: Luni, 05…

- Nikita Belikh, care a condus regiunea centrala Kirov timp de sapte ani pana a fost retinut intr-un restaurant din Moscova in 2016, a fost acuzat ca a oferit protectie pentru proiecte de investitii in schimbul mitei.Timpul pe care l-a petrecut in arest preventiv se va scadea din pedeapsa…

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri. Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu…

- 'A fost schimbata incadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani in tentativa de spalare de bani. Tribunalul Cluj il condamnase la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, iar Curtea de…

- Reprezentantii Curtii de Apel Cluj au declarat, miercuri, ca în cazul lui Horea Uioreanu a fost schimbata încadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani în tentativa de spalare de bani. ”Curtea de Apel Cluj a pronuntat sentinta în cazul recursului…

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Un tribunal din Ucraina l-a gasit vinovat de terorism și posesie ilegala de arme pe cetațeanului rus Viktor Agheev și l-a condamnat la 10 ani de inchisoare, a anunțat avocatul sau, Viktor Cevguz. Aparatorul sau considera verdictul ca fiind excesiv de aspru și intenționeaza sa il atace. Procuratura a…

- Un politist din judetul Satu Mare, trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si luare de mita si care a fost condamnat la trei ani si opt luni de inchisoare cu executare, a fost incarcerat, joi, la Penitenciarul din oras. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare precizeaza,…

- Un fost reprezentant al societatii Mia Carn Product SRL Miraslau, cu o cariera infractionala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune, delapidare si infractiuni la legea cecului, de catre o instanta a Curtii de Apel Alba Iulia.

- Andrei Marinescu, viceprimarul comunei Salcuta, a postat in anul 2015 pe facebook un film in care tragea cu o pusca de vanatoare, desi nu detine permis de port arma. In anul 2016 a fost trimis in judecata pentru nerespectarea regimului armelor si munitiei.

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kirtcho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri publice in valoare de 2,6 milioane de euro, a anuntat marti justitia bulgara, relateaza AFP.

- Robert Marian Soimu, din Constanta, a fost condamnat, ieri, de Judecatoria Constanta, la doi ani de inchisoare, pentru ucidere din culpa. Instanta a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de doi ani inchisoare si a stabilit un termen de supraveghere de doi ani. "Impune inculpatului…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Un tribunal de la Tbilisi l-a condamnat vineri – in contumacie – la trei ani de inchisoare pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care l-a gasit vinovat de ”abuz de putere” in dosarul asasinatului unui tanar bancher georgian, Sandro Girgvliani, in 2006, in timpul presedintiei sale, relateaza…

- In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate de Politia Romana, au fost depistate 138 de persoane care erau disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata. Potrivit Politiei Romanew, Directia de Investigatii Criminale organizeaza si coordoneaza activitatea de localizare…

- Un cugirean, condamnat la 3 ani si 7 luni de inchisoare cu executare pentru ca a vandut cannabis unor minori. Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat in 21 decembrie 2017 sentința definitiva intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Inculpatul Romoșan Mihai din Cugir a fost condamnat la pedeapsa finala…

- Omul de afaceri constanțean, Sorin Strutinsky, considerat trezorierul afacerilor tandemului Radu Mazare-Nicușor Constantinescu, a fost condamnat, cumulat, la șapte ani și patru luni inchisoare intr-un dosar in care a fost cercetat pentru savarșirea mai multor infracțiuni, in forma continuata, de trafic…

- Șase ani și trei luni de inchisoare cu executare, este sentința data de Tribunalul București pentru administratorul SC Romstrade SRL. Nelu Iordache este acuzat de mai multe infractiuni, printre care si fraude cu fonduri europene alocate pentru constructia autostrazii Nadlac - Arad. Decizia…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, transmit AFP si dpa. Inculpatul, prezentat sub…

- Alin Marin, un tanar de 22 de ani din Romania, a fost condamnat pe 18 decembrie la 3 ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce a reusit performanta de a fura 53 de smartphone-uri la un concert din Birmingham. Tanarul s-a folosit de un accesoriu inedit: un costum de inot pentru femei, cu o gaura pe…

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Marea Britanie, fiind considerat un infractor extrem de periculos. Barbatul a pierdut apelul si va incepe executarea sentintei, potrivit...

- Tribunalul Alba a pronuntat miercuri, 20 decembrie, prima decizie in dosarul crimei de la Lunca Muresului. Inculpatul trimis in judecata pentru infractiunea de omor, Barsony Gligor, a fost condamnat la pedeapsa de 30 de ani de inchisoare.

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se judeca, in apel, dosarul primului roman condamnat de o instanta la inchisoare cu executare pentru ca a omorat un caine. Memet Ali Gener a primit, in prima instanta, o sentinta de 6 luni cu executare.

- Curtea de apel Bucuresti a dat sentinta definitiva in cazul afaceristul turc Abdullah Atas, acuzat de uciderea politistului Gheorghe Ionescu de la Brigada Rutiera a Capitalei: 22 ani si 10 luni de inchisoare. Omul de afaceri a fost gasit vinovat de trei infractiuni.

- Un alt caz in care CEDO a acceptat reclamația unui petent - Robert Matheron, un francez nascut in 1949, inchis la Penitenciarul Salon de Provence, Franța - condamnat la inchisoare pentru trafic internațional de droguri, in urma unor convorbiri telefonice interceptate.

- Alexei Ulyukaev a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat ca ar fi luat o mita de 2 milioane de dolari de la Igor Sevhin, CEO al Rosneft, celui mai mare producator de petrrol din Rusia, relateaza Reuters si AFP.

- Fostul ministru de Interne in guvernarea Boc, Gabriel Berca, a fost condamnat joi, definitiv, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de...

- Senatorul PNL Marius Nicoara a fost condamnat, marti, la un an de inchisoare cu suspendare de catre magistratii Curtii Supreme, pentru ca, in noiembrie 2014, s-a urcat baut la volan si a provocat un accident in care o persoana a ...

- Fostul deputat din Parlamentul Republicii Moldova Veaceslav Platon a fost condamnat marti, 12 decembrie, la inca 12 ani de inchisoare intr-un dosar deschis pentru escrocherie. Anterior, omul de afaceri a fost condamnat la 18 ani de privare de libertate pentru spalare de bani si delapidari de fonduri…