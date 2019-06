Echipa naționala de tineret a Romaniei a debutat cu dreptul la EURO 2019. Tricolorii lui Radoi s-au impus cu 4-1 in fața selecționatei Croației și au acumulat primele trei puncte in grupa C. In al doilea meci de la turneul final, Ionuț Radu & Co. se vor intalni cu Anglia, potrivit mediafax.

Cele doua formații se vor intalni vineri, 21 iunie, de la ora 19:30, la Cesena. Al doilea meci din grupa C, va fi tot vineri, de la ora 22:00, intre Franța și Croația.

Meciul cu englezii este unul extrem de important pentru naționala Romaniei in vederea calificarii in semifinalele competiției.…