Anglia ramane in Europa: Doua echipe britanice se lupta astazi in finala Ligii Campionilor

- Tottenham - Liverpool este finala Ligii Campionilor, programata sambata, de la ora 22:00, la Madrid (Spania), pe stadionul Wanda Metropolitano. Marea finala a sezonului european pune fața in fața doua echipe engleze extrem de norocoase. „Cormoranii" ajung pentru al doilea an consecutiv in ultimul act,…

- Pe 1 iunie, de la ora 22:00, arena "Wanda Metropolitano"din Madrid gazduiește finala UEFA Champions League. Duelul 100% englezesc dintre Tottenham și Liverpool promite o atmosfera incendiara in capitala Spaniei, dupa ce ambele rivale din Premier League au obținut dramatic calificarea in ultimul act.…

- Atacantul Harry Kane (Tottenham Hotspur) a intrat in faza finala de recuperare dupa accidentarea de la glezna si antrenorul Mauricio Pochettino este optimist in privinta sanselor internationalului englez de a evolua in finala Ligii Campionilor de la Madrid (1 iunie), relateaza Reuters. …

- Liverpool a eliminat FC Barcelona si Tottenham a trecut de Ajax Amsterdam, astfel ca vor juca pentru trofeul Ligii Campionilor la 1 mai, pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid. Trofeul Ligii Europa va fi disputat de Chelsea, care a eliminat Eintracht Frankfurt, si Arsenal, invingatoare in fata…

- Dupa minunea inregistrata marti seara, de FC Liverpool, care a depasit un avans de trei goluri avut de Barcelona, Tottenham Hotspur a realizat alta prestatie uimitoare pe "Johan Cruyff ArenA" din Amsterdam. Dupa ce Ajax castigase prima mansa la Londra cu 1-0, la pauza partidei retur din semifinalele…

- FC Liverpool si Tottenham Hotspur, finalistele Ligii Campionilor la fotbal, vor primi cate 16.613 bilete pe stadionul Wanda Metropolitano, gazda ultimului act al competitiei europene intercluburi din 1 iunie,...

- Mauricio Pochettino, antrenorul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, nu si-a putut ascunde emotiile dupa calificarea spectaculoasa a elevilor sai in finala Ligii Campionilor, gratie unui gol marcat in ultimele secunde de joc ale meciului retur cu Ajax Amsterdam, disputat miercuri seara in capitala…

- In finala Ligii Campionilor, programata pe 1 iunie, pe Wanda Metropolitano din Madrid, Liverpool o va intalni pe Tottenham Londra.A fost o noua drama, miercuri seara, la Amsterdam Arena, in meciul cu Tottenham Londra. Ajax a deschis scorul, dupa ce in tur invisese cu 1-0. Capitanul De Ligt…