Anglia: Post destinat persoanelor de culoare, ocupat de un regizor de teatru alb

- Romanii au devenit recent al doilea cel mai numeros grup de imigranți din Marea Britanie, depașindu-i pe irlandezi și indieni, dar care sunt și printre cei mai vulnerabili dupa Brexit, scrie cotidianul britanic The Guardian. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Campionatul National de Tir cu Arcul Outdoor destinat persoanelor cu dizabilitati fizice va fi organizat pe 15 septembrie 2018 de Comitetul National Paralimpic din Romania in parteneriat cu Asociatia „Totul pentru tine” si cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului.

- Un roman in varsta de 45 de ani, șoferul unui camion care ajunsese in Anglia din Olanda, a fost arestat dupa ce poliția a descoperit ca transporta 400 de kilograme de cocaina și heroina. Oficial, romanul avea in mașina legume, pe care le ducea in portul Killinholme, conform „The Guardian”. Drogurile…

- Ministrii britanici vor interzice vanzarea de Red Bull, Monster Energy si alte astfel de energizante copiilor in Anglia din cauza ingrijorarilor privind efectul pe care aceste bauturi le au asupra sanatatii copiilor, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Joi va incepe o consultare privind aceasta…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a inceput procedura de suplimentare a bugetului alocat Programului „Rabla” destinat persoanelor juridice, iar toate criteriile de eligibilitate pe care acestea le indeplinesc dupa depunerea dosarelor de finantare vor fi fi aprobate dupa rectificarea bugetara,…