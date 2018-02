Anglia: Patru persoane au murit in explozia din Leicester

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica, urmata de incendiu, a avut loc duminica seara in orasul britanic Leicester, intr-un magazin care a fost distrus in totalitate in urma deflagratiei. Politia a anuntat ca este vorba despre „un incident major”, iar potrivit presei britanice patru persoane au fost ranite si transportate…

- Doua automobile cu bombe au explodat vineri în Mogadishu, capitala Somaliei, incidente în urma carora cel putin 18 persoane si alte zeci au fost ranite, informeaza BBC. Prima explozie a avut loc la intrarea palatului prezidential si a fost urmata de focuri de arma, în…

- Cei puțin 35 de oameni și-au gasit sfarșitul intr-un groaznic accident, in Peru, dupa ce autocarul in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de circa 80 de metri, pe o sosea de pe Coasta Pacificului, a anuntat politia.

- Florin Bulbucan, tanarul disparut in drum spre Italia, a fost gasit in județul Constanța, la trei saptamani dupa ce a fost dat in urmarire naționala. Barbatul, in varsta de 34 de ani, a disparut in urma cu trei saptamani din Petroșani. Florin a fost descoperit de polițiști in județul Constanța, dupa…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Cinci persoane au suferit arsuri grave. In urma exploziei, hotelul de trei etaje a fost distrus total. Exploziile buteliilor sunt frecvente in India, unde normele de siguranta sunt rareori respectate, insa de cele mai multe ori incidentele de acest tip nu se soldeaza cu atat de multe victime.

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii, care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, relateaza News.ro, citand AFP.

- Un mort, zeci de raniti si numeroase distrugeri a lasat in urma in regatul Tonga ciclonul Gita, care ar urma sa loveasca in cursul zilei de marti insulele Fiji, insotit de precipitatii abundente si rafale de vant de pana la 230 de kilometri pe ora, potrivit EFE. Politia din Tonga, citata de Radio New…

- Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan. Trei barbati si zece femei au fost trimisi la spital dupa atac iar una dintre femei a murit din cauza ranilor, a spus politia. Toate celelalte persoane sunt asteptate…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 75 au fost ranite, vineri, în urma unui atac cu bomba comis asupra unei moschei din orasul Benghazi, aflat în partea estica a Libiei, au informat sursele medicale, relateaza site-ul agentiei Reuters. În urma cu doua…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia ...

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Rezultatul necropsiei in cazul baietelului de patru ani care a murit, joi, la Spitalul din Motru, confirma faptul ca acesta a decedat din cauza meningitei. Politia a deschis o ancheta, fiind intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Medicii au anunțat ca inca patru persoane au murit din cauza gripei in ultima saptamana. Este vorba despre trei adulți, care aveau și alte probleme de sanatate, dar și o fetița de patru ani.

- Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanți de persoane, relateaza publicația britanica The Herald. Inspectorul Kev Morley, de la Poliția din Plymouth, a declarat ca cele noua persoane traiau in "condiții inacceptabile".Acesta a mai spus ca nu crede ca romanii erau…

- Elicopterul MI-8 a pierdut altitudine si a lovit liniile de inalta tensiune din zona Kremenchuk (Poltava Oblast, Ucraina). ACCIDENT AVIATIC: Coliziune dintre un elicopter si un avion, mai multi morti si raniti La bord se aflau un instructor de zbor si trei studenti, toti pierzandu-si…

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Scenele revoltatoare s-au petrecut la Spitalul Orasenesc din Pucioasa, unde o batrana de 81 de ani a fost adusa de rude cu dureri grave de abdomen. La camera de garda, una dintre doctorite i-a dat un calmant si apoi a trimis-o acasa. Nepoata batranei si sotul ei au insistat ca femeia…

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- Tragedie uriasa luni dimineata, pe soseaua dintre Chisinau si Bender. Cinci persoane, printre care si un copil, au murit, iar doua sunt grav ranite. Comunicatul Politiei din Moldova: „Grav accident rutier în urma caruia au decedat cinci persoane, printre care si…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce avionul în care se aflau s-a prabușit din cauza ceții. Serviciul de ambulanța și poliția au fost alertate în legatura cu accidentul, însa pâna au ajuns în locul respectiv, cele doua victime au murit. Martorii…

- Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar, cel putin zece persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in atentat. Citeste si Atentat sinucigas la Kabul. Cel putin 40 de persoane au muritAtacul nu a fost inca…

- Autoritațile au precizat ca șase oameni au supraviețuit in urma accidentului. ”Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinși in aceasta situație de urgența”, a scris pe Twitter Pedro Pablo Kuczynski, președintele statului Peru. Accidentele rutiere se produc…

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Hidroavionul, cu pilotul si cinci pasageri la bord, s-a prabusit in jurul orei locale 15.15, imediat fiind declansata o operatiune de cautare a supravietuitorilor. Politia a confirmat ca trupurile neinsufletite au fost recuperate in jurul orei locale 19.30, iar informatii, inca neconfirmate,…

- Mai mult de 30 de oameni si au pierdut viata dupa ce un incendiu urias a izbucnit la un centru comercial din sudul Philipinelor. Cele 37 de persoane erau agenti de call center care lucrau la Research Now Survey Sampling International SSI , o agentie de preluare a afacerilor ce avea sediul in mall ul…

- Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei Rusiei. Politia investigheaza doua posibile cauze ale accidentului. Potrivit unei surse citate de RIA Novosti, este posibil ca franele vehiculului sa fi cedat sau ca accidentul sa fi survenit dupa…

- Potrivit martorilor, atacatorii purtau masti. Presa egipteana noteaza ca au fost doi atacatori, care au venit la cafenea cu o motocicleta si dupa ce au deschis focul asupra celor care se aflau in interior au fugit.

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul s-a produs dupa ce Lucian Matusoiu, care se deplasa din directia Strehaia – Filiasi, ar fi adormit la volanul autoturismului pe care il conducea. Lucian Matusoiu a fost unul dintre jucatorii emblematici ai Universitatii Craiova, coleg cu Nicu Stoian, Marcel…

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate in orașul olandez Maastricht. Un barbat a fost reținut, insa motivul pentru care a atacat oamenii este necunoscut, relateaza The Independent, scrie libertatea.ro.

- Grav accident rutier in aceasta dimineata pe DN 15, intre localitatile Borsec si Tulghes. A fost declansat planul rosu de interventie. Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite. In microbuz erau 20 de persoane. Potrivit primelor informatii, masina s-a lovit de un stalp si s-a rasturnat. Microbuzul…

- Doua persoane din Galati, in varsta de 89 si respectiv 70 de ani, au decedat, astazi, in urma unui incendiu care le-a cuprins locuinta. Pompierii intervin si la aceasta ora pentru lichidarea flacarilor. Cele doua victime, barbat si femeie, aveau probleme de sanatate si au fost gasite carbonizate. Purtatorul…

- Un barbat a declanșat doua grenade intr-un tribunal din Ucraina in timpul unui proces pentru crima. Atacatorul a murit și cel puțin șapte persoane au fost ranite, scrie BBC News. Explozia a avut loc in timpul unei audieri pentru crima in tribunalul din Nikopol, in regiunea Dnipropetrovsk. Atacatorul,…

- Cel putin 11 persoane au murit in urma inundatiilor si alunecarilor de teren care s-au produs pe insula Java din Indonezia, a anuntat marti un oficial din aceasta tara, citat de AFP. Noua persoane si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren in Pacitan, o localitate din partea de est a insulei…