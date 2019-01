Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre britanici au susținut ca doresc un al doilea referendum pe Brexit, crezand ca ultimul cuvant despre ieșirea din UE a Marii Britanii ar trebui sa fie spus de catre public, potrivit celui mai mare sondaj Brexit de la referendumul din 2016.

- ''Cei care le-au spus ca le va permite sa economiseasca cateva sute de milioane de lire i-au mintit'', a insistat Macron, la incheierea summitului extraordinar de la Bruxelles in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui summit extraordinar acordul…

- Reactionand in privinta acordului la care s-a ajuns in sedinta de miercuri a Cabinetului britanic, vizand retragerea Marii Britanii din randul statelor care fac parte din Uniunea Europeana, institutia condusa de catre teodor Melescanu face precizari de interes pentru romanii aflati in Anglia. Incepand…

- Executivul Uniunii Europene urmeaza sa propuna marti ca britanicii sa aiba posibilitatea de a calatori in blocul comunitar fara vize dupa Brexit, au indicat surse diplomatice si oficiali de la Bruxelles, citati de Reuters. Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia…