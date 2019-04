Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a invins-o pe FC Porto cu scorul de 2-0 (2-0), marti seara, pe Anfield, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. ''Cormoranii'', finalistii editiei trecute a competitiei, s-au impus prin golurile marcate de de Naby Keita (5) si Roberto…

- Premier League pare sa fi reușit in sfarșit sa iasa de sub domnația formațiilor din La Liga. A trecut un deceniu de cand Anglia nu a mai avut patru echipe in „sferturile" Ligii Campionilor. Atunci, trei se calificau in semifinalei, iar Man. United și Chelsea jucau ultimul act la Moscova, caștigat de…

- Jurgen Klopp stie cum e sa triumfi pe terenul lui Bayern, de pe vremea derbyurilor Bundesligii cu Dortmund, si acum repeta lovitura in Liga Campionilor, scor 3-1. A cincea oara cand se impune la Munchen. „Am impresionat o echipa mare. E mereu greu sa joci aici si nu te poti relaxa o clipa intr-un astfel…

- Premier League va avea 4 reprezentante in sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru prima data dupa ediția din 2008. Tragerea la sorți a „sferturilor" Ligii Campionilor are loc vineri, de la 13:00, liveTEXT pe GSP.ro. Liverpool s-a impus in manșa retur contra lui Bayern Munchen, scor 3-1, și…

- Antrenorul Claudio Ranieri a fost numit, vineri, la conducerea tehnica a echipei AS Roma, a anuntat gruparea din capitala Italiei.Ranieri revine la Roma dupa ce a mai antrenat aceasta echipa, între 2009 si 2011, când a câstigat Cupa Italiei, în 2010. El a semnat un contract…

- AS ROMA FC PORTO LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT CHAMPIONS LEAGUE. Danny Makkelie (Olanda), 36 de ani, va arbitra meciul AS ROMA - FC PORTO, contand pentru prima mansa a optimilor de finala din CHAMPIONS LEAGUE. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, marti, de la ora 22:00, AS ROMA…

- Tudor Baluța, mijlocașul in varsta de 19 ani de la Viitorul Constanța, este cu un pas la o echipa din cel mai puternic campionat al lumii, Premier League. Mijlocașul este foarte aproape de a semna cu Brighton, clubul la care mai joaca și Florin Andone. Conform sport.ro, constanțeanul se afla deja in…

- Transferul lui Tudor Baluța la Brighton & Hove Albion este primul facut de echipa lui Gica Hagi in Anglia, direct in Premier League. Astfel, Viitorul bifeaza al patrulea campionat din Top 5 Europa. Drumul a fost deschis de Aurelian Chițu, in 2013, cand mijlocașul a plecat in Ligue 1 (Franța), la Valenciennes,…