Stiri pe aceeasi tema

- Se poate sa fi observat ca de fiecare data cand Regina Elizabeth a II-a iese in public are la ea o poseta iconica. Fie ca este vorba de o simpla gentuta neagra sau de o alta culoare, poseta acesteia are un scop foarte bine definit, despre care nimeni nu stie. Ce au descoperit jurnalistii care […]

- Vor mai avea cetatenii incredere in Politie si in politisti? Imaginea Romaniei este grav afectata de mai bine de o saptamana de cand s-au aflat de crimele odioase din Caracal. Tot de atunci Politia se afla intr-un con de umbra iar oamenii sunt din ce in ce mai suspiciosi si rezervati cand vine vorba…

- Giurgiuvenii aprind candele, la statuia lui Mihai Viteazul din centrul municipiului, pentru Alexandra Maceasnu si Luiza Melencu, cele doua adolescente pe care Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal, a spus ca le-a ucis. "Cand sunteti in pericol sunati-va parinti, nu politia,…

- Inspectoratul pe Situații de Urgența (ISU) „Anghel Saligny“ al județului Vrancea a inaugurat, ieri, Punctul de Lucru Vulturu al ISU Vrancea, lucrarile fiind executate cu fonduri proprii ale primariei de Pamiro Construct. Oamenii din sat spun ca aceasta investiție a fost de bun augur: „Sa-i dea Dumnezeu…

- Sfantul Ilie este cunoscut ca ocrotitor al recoltelor și aducator de ploi, de asemenea poate arunca grindina sau provoca fulgere și tunete. Tot el alunga canicula si seceta de pe ogoare si racoreste pamantul. Cunoscut in credinta ortodoxa ca fiind un Sfant drept, corect, bun la suflet, acesta…

- Ionuț Radu a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai României în meciul cu Anglia, având niște intervenții de excepție care au ținut în viața echipa lui Mirel Radoi. Portarul naționalei de tineret a declarat ca a plâns la finalul partidei, precizând totodata ca…

- Yoko Ono, fosta soție a artistului John Lennon, va organiza un eveniment desfasurat sub sloganul ''Bells for Peace'', care va avea loc in Cathedral Gardens din Manchester, in data de 4 iulie. Artista iși dorește ca locuitorii din Manchester sa transmita impreuna un mesaj de pace catre lume, in deschiderea…