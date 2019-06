Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Angliei a invins formatia Elvetiei cu scorul de 6-5, la loviturile de departajare, duminica, la Guimaraes, in finala mica a Ligii Natiunilor la fotbal, in care scorul a fost egal, 0-0, atat dupa 90 de minute, cat si dupa prelungiri. Diferenta a fost facuta de penalty-ul ratat de Josip Drmic…

- Olanda și Anglia se vor intalni in aceasta seara, in semifinalele Ligii Națiunilor. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.RO, de la ora 21:45. liveSCORE de la 21:45 » Olanda - Anglia Echipele probabile: Olanda: Cillessen - Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blind - De Beek, De Jong, De Roon - Bergwijn, Depay, BabelSelecționer:…

- Portugalia a câștigat, miercuri seara, meciul din semifinalele Ligii Națiunilor, contra Elveției, scor 3-1. Cristiano Ronaldo a adus calificarea în ultimul act pentru lusitani cu un hat-trick. Liga Națiunilor, competiția creata de UEFA pentru a înlocui meciurile amicale interțari,…

- Atacantul Cristiano Ronaldo a fost decisiv pentru calificarea echipei Portugaliei in finala Ligii Natiunilor la fotbal, miercuri seara, printr-un hat-trick reusit in meciul cu Elvetia, castigat cu scorul de 3-1 (1-0), pe Stadionul ''Dragao'' din Porto, in prima semifinala. …

- Sistemul de arbitraj video (VAR) va fi utilizat in aceasta saptamana la faza finala a Ligii Natiunilor din Portugalia, a anuntat luni Uniunea europeana de fotbal. Sistemul VAR a fost utilizat cu succes la CM 2018 din Rusia si in faza eliminatorie a Ligii Campionilor din sezonul 2018/2019. In semifinalele…

- Atacantul lui Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, va conduce nationala Portugaliei in meciul din semifinala Ligii Natiunilor, contra Elvetiei, pe 5 iunie, la Porto. Asa cum era de asteptat, Ronaldo (34 ani) va fi pe teren chiar daca a lipsit o perioada de la prima reprezentativa, existand semne de intrebare…

- Starul Cristiano Ronaldo va face parte "cu siguranta" in lotul Portugaliei care va disputa semifinalele Ligii Natiunilor, in luna iunie, a anuntat selectionerul lusitan Fernando Santos, citat de AFP potrivit Agerpres. "Da, el va figura cu siguranta" pe lista care va fi data publicitatii pe…

