Intru la megamaju’ de langa spitalul Colentina sa iau o cutie cu suc de portocale pentru o prietena din spital. Rand mare la casa, aveam in fața cel puțin șapte persoane. In fața mea o batrinica cu un sapun Protex in mana. Ii intinde sapunul vanzatoarei si 50 de lei ce i ținea in pumnul strans. – N aveti sa mi dati marunt? incepe vanzatoarea. – Nu. Doar aștia ii am la mine. – Și io ce sa fac? Sa pun din buzunarul meu? Nu va pot da rest, n am ce face. – Și ce sa fac, sa nu cumpar? Cu ce ma spal, ca s in spital.. – Nu stiu. N am marunt. Sa vin cu bani de acasa? Nu aveti nici 65 de bani la dvs? –…