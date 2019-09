Anghel (PwC România): Diminuarea deficitului de încasare a TVA ar însemna circa 10 miliarde de lei în plus la bugetul României Aceasta, in conditiile in care deficitul actual de incasare a TVA al Romaniei este de 36% si o plaseaza, pentru al 5-lea an consecutiv, pe locul fruntas in clasamentul publicat de Comisia Europeana (CE) pe 5 septembrie 2019, inaintea Greciei, cu 33,6% din PIB, si a Lituaniei, cu 25,3% din PIB, potrivit unui comunicat de presa al PwC Romania. Fata de anii 2013 si 2014 cand diferenta dintre suma incasata efectiv la buget si cea care ar fi trebuit colectata era de 38%, respectiv 40% din PIB, in ultimii doi ani analizati de CE, 2016 si 2017, a fost de circa 36%. Astfel, bugetul Romaniei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

