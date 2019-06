Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a scazut cu 0,5% in zona euro si cu 0,7% in Uniunea Europeana in aprilie, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica...

- Fondurile de pensii private Pilon II reprezinta cei mai mari investitori instituționali în piata de capital din România, a declarat, în exclusivitate, Lucian Anghel, președintele Bursei de Valori București.

- La finalul saptamanii trecute, guvernatorul Mugur Isarescu a prezentat raportul privind inflatia. Noua prognoza pentru acest an a crescut de la 3% la 4,2% iar cea pentru 2020 la 3,3%, semn ca economia romaneasca se supraincalzeste. De altfel, Eurostat a anuntat ca Romania a avut in perioada ianuarie…

- Perechea euro/eu a avut o evolutie calma, media stagnand in jurul valorii de 4,76 lei, in timp ce dolarul a avut un parcurs ascendent iar francul elvetian unul depreciativ. Cursul minim al euro a fost de 4,7599 lei iar cel maxim de 4,7622 lei, periaoda fiind incheiata la 4,7607 lei, intr-o sedinta in…

- Cea mai mare problema a pietei de capital din Romania este participarea foarte redusa a investitorilor locali, a declarat, marti, Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta pe tema pietei de capital. "Nu sunt un mare specialist in tehnologia blockchain,…

- Productivitatea in Romania are cea mai rapida creștere din Uniunea Europeana, releva datele Eurostat. Acest fapt reprezinta un temei puternic, care justifica deplin, din punct de vedere economic, masurile de creștere a salariilor decise de guvernarea PSD, susține președintele PSD Maramureș, Gabriel…

- Romanii nu sunt, in general, educati financiar, pentru ca, in Romania, invatam in scoala cantitatea de precipitatii din Sahara, poate cate sotii a avut Henric al V-lea, dar mai putin sa ne gestionam proprii bani sau sa rezolvam probleme financiare, a declarat, luni, intr-un eveniment de educatie financiara…