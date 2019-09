Beneficiile promovarii bursei la statutul de piata emergenta nu vor veni maine, nu vor veni nici pe 26 septembrie 2020, de cand intra in vigoare noii indici calculati de FTSE Russell, ci vor aparea in 3 - 5 - 7 ani, a declarat, vineri, Lucian Anghel, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).



"Beneficiile nu vor veni maine, nu vor veni nici pe 26 septembrie 2020, de cand intra in vigoare noii indici calculati de catre FTSE Russell, ci intra pe un termen de 3 - 5 - 7 ani. Si va depinde de noi, de Romania, cum vom fructifica aceasta platforma internationala…