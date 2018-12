Stiri pe aceeasi tema

- Actrita hollywoodiana Angelina Jolie a sugerat ca are in vedere o cariera in politica in viitorul apropiat. In cadrul unui interviu acordat emisiunii „Today” a postului BBC, starul de cinema a precizat ca ar fi respins aceasta ipoteza in urma cu 20 de ani, insa, acum, ar merge oriunde este nevoie de…

- Starul hollywoodian Angelina Jolie a sugerat, intr-un interviu difuzat la postul britanic BBC, ca s-ar putea implica in politica, explicand ca ar fi exclus aceasta posibilitate in urma cu 20 de ani, potrivit bbc.com.

- Premierul Viorica Dancila a declarat la inceputul ședinței Executivului ca președintele are atribute in ceea ce privește politica externa. La finalul declarației, Dancila a subliniat ca ședinta de guvern de joi se va desfasura in doua etape sugerand ca președintele va trebui sa paraseasca Palatul…

- Actrita americana Angelina Jolie va fi gazda emisiunii "Today" de la BBC Radio 4, in timp ce cantaretii de la Take That vor prelua conducerea Radio 2 ca parte a programului de Craciun, scrie BBC, potrivit News.ro.Jolie, in varsta de 43 de ani, care este reprezentant special al Agentiei ONU…

- Luna viitoare, actorii Brad Pitt și Angelina Jolie vor purta o noua batalie in razboiul pentru custodia copiilor. Aceasta ar putea insemna sfarșitul procesului, anunța publicațiile din Statele Unite. Deși divorțul lor s-a finalizat de ceva timp, cei doi inca mai poarta o lupta prin tribunale. Pana acum,…