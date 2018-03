Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in ultima perioada presa tabloida internaționala a lansat numeroase zvonuri ca Brad Pitt și Jennifer Aniston ar fi din nou impreuna, iata ca a venit și dovada sau, cel puțin, așa reiese din imaginea in care cei doi au fost surprinși de curand. A trecut mai mult de un an de cand Brad Pitt si…

- La mai bine de un an de la anunțul divorțului dintre Angelina Jolie și Brad Pitt, presa de peste ocean a luat foc, dupa ce a aparut o imagine surprinsa in timpul unei intalniri pasionale intre actor și Jennifer Aniston. Potrivit tabloidul „Star”, fostul cuplu de actori Brad Pitt si Jennifer Aniston…

- Potrivit tabloidul Star, fostul cuplu de actori Brad Pitt si Jennifer Aniston ar fi din nou impreuna datorita intermedierii unui prieten apropiat, George Clooney. Sub titlul "They're back on!" (Din nou impreuna),...

- Deși fanii din intreaga lume ai cuplului Jolie-Pitt se așteapta la o impacare miraculoasa a celor doi, Angelina și-a gasit deja un nou partener de viața, alaturi de care se pregatește sa faca pasul cel mare.

- Umbla vorba ca George Clooney ar fi jucat rolul lui Cupidon pentru amicul sau, Brad Pitt. Și nu spera sa-și impace prietenul cu frumoasa Angelina Jolie, ci cu nimeni alta decat prima lui soție, Jennifer Aniston. Fanii celor doi actori nu au crezut nicio clipa zvonul ca Jennifer Aniston s-a intors in…

- Pitt si Aniston au fost unul dintre cele mai iubite cupluri de la Hollywood. S-au casatorit in 2000 si au facut o nunta romantica, departe de ochii presei, in Malibu. In 2005, Brad s-a indragostit de Angelina Jolie in timpul filmarilor peliculei “Mr. and Mrs. Smith” si a parasit-o pe Jennifer. Fanii…

- Brad Pitt este pregatit sa iți refaca viața dupa divorțul de Angelina Jolie. Actorul nu a confirmat știrea susținuta de fotografiile surprinse de paparazzi, insa ar fi vorba despre o actrița cu 32 de ani mai tanara decat el.

- Sanatatea Angelinei Jolie se deterioreaza de la an la an, vedetei fiindu-i apropae imposibil sa mai ia in greutate. Dupa despartirea de Brad Pitt, ajunsese sa castareasca doar 35 de kilograme. Desi se zvoneste ca de atunci s-a mai ingrasat 14 kg, cea mai recenta aparitie a ei pe covorul rosu de la Premiile…

- La nici o zi de la desparțirea dintre Jennifer Aniston și Justin Theroux, internetul deja o cupleaza din nou pe actrița cu fosta mare iubire, Brad Pitt. Nebunia totala inceputa de fani pe Twitter e atat de amuzanta incat ar putea avea și un sambure de adevar in ea. Jeniffer Aniston și Brad Pitt au divorțat...…

- Dupa 7 ani de relație și 2 de casatorie, Jennifer Aniston si Justin Theroux se despart. Anunțul a fost facut de indragita actrița printr-un comunicat de presa. In urma cu doar doi ani, Jennifer Aniston si Justin Theroux se casatoreau in cadrul unui eveniment privat și nimeni nu s-ar fi așteptat ca atat…

- La Hollyood circula deja zvonurile cu privire la o presupusa relatie amoroasa intre Brad Pitt si Halle Berry dupa ce au fost vazuti luand masa impreuna la un restaurant. Sa vedem cu primeste veste Angelina Jolie, care se afla intr-un turneu european, in calitate de comisar ONU.

- Ne așteptam ca actorul Brad Pitt sa fi facut aceasta declarație surprinzatoare. Insa afirmația ii aparține lui Gerald Butler, care a declarat intr-o emisiune TV ca Jennifer Aniston saruta mai bine decat Angelina Jolie. A ajuns sa faca o comparație intre cele doua mari actrițe, pentru ca actorul scotian…

- Triunghiul amoros compus din Brad Pitt, Angelina Jolie și Jennifer Aniston a constituit intotdeauna o buna sursa de zvonuri, știri și speculații. Daca Brad Pitt s-a ținut departe de orice declarații care ar putea duce la comparații intre Angelina Jolie și Jennifer Aniston, nu la fel a procedat și actorul…

- Gerald Butler a declarat intr-o emisiune TV ca Jennifer Aniston saruta mai bine decat Angelina Jolie, actorul scotian jucand in filme cu ambele staruri hollywoodiene, informeaza dailymail.co.uk.

- Toata lumea știe despre rivalitatea Angelinei Jolie cu Jennifer Aniston, ambele actrițe fiind soțiile celebrului Brad Pitt, iar acest triunghi amoros, Brad-Angelina-Jennifer, a reprezentat un punct de interes pentru moderatorul emisiunii Watch What Happens Live, Andy Cohen, care i-a adresat o intrebare…

- Nu s-a iubit in realitate nici cu Angelina Jolie si nici cu Jennfer Aniston, dar a facut-o in productii cinematografice. Prin urmare, Gerard Butler a putut sa compare modul in care saruta ambele si sa spuna care este mai priceputa.

- Angelina Jolie s-a despartit de Brad Pitt, moment perfect pentru multe publicatii sa o cupleze cu diferiti actori, unii celebri. Se pare ca nimic nu este adevarat, iar vedeta este, in continuare, singura.A

- Cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur n-a fost lipsita de surprize ori… intalniri neașteptate! Duminica noapte, cele doua mari rivale de la Hollywood au dat nas in nas. Vorbim despre Angelina Jolie, care și-a facut apariția pe covorul roșu al Globurilor de Aur la brațul fiului ei, și despre Jennifer…

- Fostele sotii ale lui Brad Pitt s-au confruntat duminica seara la Golden Globes si s-au ignorat intr-un mare fel. In momentul in care Jennifer Aniston a urcat pe scena sa prezinte un premiu, Angelina Jolie a preferat sa o ignore uitandu-se in alta parte. Foarte atenta la reactia Angelinei a fost Dakota…

- Daca multe staruri au aparut alaturi de parnerii lor de viața la cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur, Angelina Jolie și Sharon Stone au atras atenția la brațul tinerilor lor cavaleri. Cele doua dive au pașit pe covorul roșu la brațul baieților lor, insoțitori cum nu se poate mai potriviți pentru…

- Prima veste buna pentru Dinamo in 2018! Ionel Danciulescu (41 ani) a ales sa ramana in Stefan cel Mare, in ciuda faptului ca la un moment dat a ezitat, avand oferta de la CSM Poli Iasi. Acolo, fostul atacant ar fi putut lucra alaturi de Flavius Stoican, fostul sau coleg de la Dinamo. …

- Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, o va intalni, sambata, de la 08:00, pe jucatoarea ceha Katerina Siniakova, cap de serie numarul sase si locul 47 WTA, in finala probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen. Halep si Siniakova vor juca in prima partida a zilei, pe arena…

- Cele doua actrite au fost casatorite cu celebrul actor Brad Pitt si au participat rareori la aceleasi evenimente, dar in acest an vor inmana premiile castigatorilor la Golden Globe Awards, alaturi de prezentatorii Dame Helen Mirren si Emma Stone.