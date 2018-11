Angelina Jolie și Brad Pitt, proces pentru custodia copiilor Razboiul dintre Angelina Jolie și Brad Pitt este departe de a se fi incheiat. La doi ani dupa ce au anunțat ca se despart, cei doi nu au reușit sa ajunga la un acord privind custodia celor șase copii. Astfel, ei vor incepe o grea batalie judiciara pe data de 4 decembrie. Deși au incercat sa iși rezolve diferențele cu ajutorul unui judecator privat și se specula ca ar fi ajuns la un acord, lucrurile sunt departe de a fi soluționate. Procesul in care se va dezbate custodia copiilor și se va decide asupra bunurilor și proprietaților celor doi va incepe pe 4 decembrie și va dura intre doua și trei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

