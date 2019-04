Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Angelina Jolie, trimis special al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, face apel la sustinere pentru drepturile femeilor din Afganistan si cere o reprezentare mai buna a lor in guvernul afgan.

- Societatea civila cere demisia sefului Politiei Bacau care a revoltat opinia publica declarand la un post local de radio ca femeile care suna la 112 atunci cand „li se mai scapa vreo palma la vreo cearta conjugala, exagereaza“. Chestorul Vasile Oprisan pretinde ca „o astfel de chestiune nu trebuie…

- Este ancheta la Politia din Bacau, dupa ce Vasile Oprisan, seful institutiei, a spus ca femeile batute de sotii lor nu ar trebui sa apeleze la politisti in miez de noapte si ca ar trebui sa astepte pana dimineata cu reclamatiile. Corpul de control al Politiei verifica acum daca seful IPJ Bacau a incalcat…

- SUA a anulat viza de intrare a procurorului Curții Penale Internaționale, Fatou Bensouda, ca raspuns la ancheta sa privind posibile crime de razboi ale armatei americane în Afganistan, potrivit Reuters. Secretarul de Stat Mike Pompeo a declarat luna trecuta ca SUA va retrage sau va anula…

- Milenialii, generatia nascuta intre 1980 si sfarsitul anilor '90, au niste obiceiuri de consum care ii fac pe economisti sa isi schimbe previziunile. In urma cu un an, studiile aratau ca milenialii nu pot economisi pentru ca obisnuiesc sa cumpere alimente scumpe, cum ar fi avocado. Despre…

- Cel putin sapte persoane, printre care patru copii, au fost ucise si alte opt ranite in cursul unei lovituri aeriene in apropierea unui spital din Yemen, a anuntat marti organizatia neguvernamentala Save the Children, relateaza AFP."Patru copii figureaza printre cele sapte persoane ucise…

- Astazi sarbatorim Ziua Internaționala a Femeii. Tradițional, in Republica Moldova, ziua de 8 martie este marcata prin flori și cadouri oferite femeilor dragi, toate aceste gesturi insa sunt indepartate de adevarata simbolistica a zilei, in care stramoașele noastre au luptat pentru drepturile care se…